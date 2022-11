Cuando muere un rey, se hace otro rey.” – Corriere.it

La serie de TV regresa el 9 de noviembre en Netfilx entre expectativas y acusaciones: Una palabra para el elenco: ‘Esto no es un documental’

LONDRES – Entrevista de Diana en la BBC sobre la infidelidad de su marido, el afán de Carlos por ascender al trono y la monarquía como institución obsoleta y cara. Con una quinta temporada que lleva a los espectadores a los eventos de nuestro tiempo, regresa – 9 de noviembre en Netflix – La corona

: De los problemas maritales del hijo mayor de Elizabeth a la amistad íntima de Philip (¿quizás más?) con la aristocrática Penny Knatchbull, de los caprichos de Diana al noviazgo de Dodi Fayed, el drama que ideó pedro morgan Propone la próxima mezcla entre realidad y fantasía que aseguró su éxito a pesar de las miles de críticas que aún acompañan a la serie.

Si el ex primer ministro John Major y la actriz Judi Dench acusan a los dramaturgos de manipular la verdad construyendo Una imagen traicionera e irrespetuosa de la familia realLos intérpretes tienen cuidado de recordar que The Crown «no es un documental», incluso si su punto de partida está bien establecido. ¿reina? «Nunca me pregunté si ella o el resto de la familia habían visto el drama», explicó la actriz a Corriere. imelda staunton

Se parece a Elizabeth con sus ojos azules y su pequeña estatura. «Claro, lamento que haya muerto, pero me alegro de que haya vivido una vida larga y gratificante. No creo que le interesara la idea de ver una versión ficticia de su vida. Tenía su caballos y perros de paseo…».

¿Qué aspecto de la vida del Rey le permitió comprender mejor el guión? “Su fe. Me ayudó a elegir entre la calma y su capacidad para permanecer quieto. Por lo demás, estoy feliz de tener tiempo para estudiar el papel y dejar que entre en mi cuerpo”.

¿Has pensado en dejar el papel? “Siempre hay una gran responsabilidad, estos son personajes maravillosos y al mismo tiempo desde el punto de vista artístico un desafío importante: cómo mostrar la lucha interna de una persona que se restringe externamente”.

Entre las acusaciones contra The Crown, que salió al aire cerca de la desaparición del gobernador, pero el elenco es unánime.



«Es un guión que siempre ha sido un consuelo para la gente y se ha convertido en un elemento básico», dice Dominic West, quien interpreta a Carlo. Era absurdo posponerlo». “La familia real nos ha enseñado que una vez que muere un soberano, se forma otro monarca, seguimos adelante”Olivia Williams, agregó Camilla. Y si en esta quinta temporada «hay momentos duros para la familia real», como explica Jonathan Pryce, que asume el papel del príncipe Felipe, los aspectos positivos no faltan: «Para mí, lo increíble es la amor entre Charles y Camilla, la armonía entre ellos», explica Williams. . Hay una gran complicidad. La forma en que se miran, sonríen y ríen parece confirmar un amor profundo y duradero”..

Y qué humor, Camilla. «Una parte de la tercera rueda se ha dejado de lado durante mucho tiempo, la otra parte. Se dijo todo de ella, pero ella no quería discutir: aguantó y siguió». La familia Windsor, como señala Carlo, en uno de los episodios iniciales a la falta de un matrimonio feliz, las fuerzas políticas no entienden el derroche ni las tradiciones de la casa y les cuesta explicar los conflictos internos y la compleja separación que se vive. conservado en las grandes emergencias. Está lo que Isabel llamó «Annus Horribilis» en su momento, en 1992, con los niños separados y los incendios del Castillo de Windsor. Es la tierra muy espinosa en la que Diana jugaba elizabeth debicki

(sorprendente similitud en estilo y apariencia con la Princesa de Gales): Una mujer cada vez más solitaria e incomprendida dentro de ‘La Compañía’, ‘La Compañía’, está lista para contarle al periodista y biógrafo Andrew Morton, entre otros contratado como consultor de teatro: todo su dolor.. Entre estas fluctuaciones, probablemente sea natural considerar que los aspectos más improbables son los momentos que realmente sucedieron. La invención -los diálogos y algunos matices- en comparación parecen poco destacables.