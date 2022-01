“Cuando estaba cerca de él escuché un crujido metálico” – Corriere.it

Desde Entretenimiento Editar

Corista rival de Gf Vip durante el show en vivo con Alfonso Signorini se reencuentra con el gran actor y director fallecido en 1994

Volvió a decir que mientras los dos estaban de vacaciones en Costa Rica, se vieron obligados a viajar a Estados Unidos, donde Troisi fue operada del corazón:: Bajo el quirófano tuvo otro infarto pero nunca se lo dije. Los médicos me dijeron que necesitaba un trasplante inmediato: tenía 25 años, volví a mi habitación y me clavé las uñas en la carne para no llorar». Troisi regresó a Italia «Cartero» Y a las pocas semanas de terminar el rodaje, falleció: “Él quería hacerlo obstinadamente, Pero esta película, de alguna manera, lo mató.dice Caldonazzo. Aunque han pasado muchos años, Natalie dijo que recuerda todo sobre su encuentro y su amor: “Extraño a Massimo. El mundo carece de una persona especial como él”.