¿Cuáles tienen más riesgo?

Para los ahorradores que no se ocupan de las finanzas a diario, es difícil entender los bancos sólidos. En este artículo vemos cuáles son los factores de riesgo y qué bancos tienen más riesgo de quiebra.

¿Cuáles son los factores de la quiebra bancaria?

La transparencia es el primer factor a tener en cuenta en una entidad bancaria.

de hecho, Se debe acceder rápidamente a la información importante y presentarla de manera clara y completa. Si el banco tarda mucho en proporcionarlos en respuesta a nuestras solicitudes, esto no es una buena señal.

El tamaño del banco también es un factor importante. Los grandes bancos también están bajo la supervisión directa del Banco Central Europeo.

en total son 114 bancos están supervisados ​​en toda la Unión Europea, y estos bancos poseen más del 80% de los activos bancarios totales.

La cotización en la bolsa de valores es igual de importante. De hecho, los bancos pequeños a menudo no están en la lista, lo que los hace algo menos accesibles para los pequeños ahorradores. De hecho, los bancos que cotizan en bolsa siempre están bajo el control de los inversores, incluidos los grandes inversores que esperan beneficios.

respectivamente, La más mínima debilidad se castiga inmediatamente en forma de pérdida de valor.

Si el precio de las acciones del banco es fuerte o está en línea con la tendencia general del mercado, significa que los grandes inversionistas, que son muy sensibles a la información, consideran que el banco es confiable.

hacia atrás, Si el mercado es estable o positivo, pero el precio de las acciones está bajando, significa que algo anda mal o que el banco está en peligro de quebrar.

El siguiente factor, que puede parecer difícil pero es fundamentalmente importante y fácil de controlar, es la calificación crediticia.

Este indicador indica las reservas de capital disponibles para el banco en caso de pérdidas de inversión. Naturalmente, cuanto mayor sea, mejor, pero en cualquier caso, este porcentaje no debe ser inferior al 10%.

Finalmente, hay un archivo. Common Equity Tier 1 Ratio (CET1), abreviatura de Common Equity Tier 1 Ratio, es un valor porcentual que demuestra la solidez de una institución financiera en relación con las inversiones de riesgo.

El valor mínimo fijado por la Autoridad Bancaria Europea por debajo del cual una entidad se considera de riesgo es del 8%. Una vez más, cuanto mayor sea el porcentaje, mejor.

Este porcentaje distingue entre bancos en riesgo de quiebra o bancarrota y buenos bancos italianos.

En otras palabras, si este coeficiente cae por debajo del 8%, la credibilidad del banco está en riesgo (incluso se daña la credibilidad de un banco estable).

¿Por qué quiebran los bancos?

El rol principal de los bancos es recolectar los ahorros de algunas personas (Mediante operaciones como apertura de depósitos, cuentas corrientes, etc.) y su colocación ahorros disponibles para otras personas, Es decir, para quienes solicitan préstamos o hipotecas.

En otras palabras, los bancos cobran dinero y se lo dan a los que no tienen dinero.

Sin embargo, este truco obviamente solo funciona si el capital se mantiene durante un cierto período de tiempo.

hacia atrás, Si todos le piden al banco que les devuelva su dinero, el banco no podrá responder porque todo el dinero prestado a los prestatarios se perderá.

¿Qué bancos están en riesgo?

En los últimos dos años, Bankitalia ha subcontratado a 26 de 208 bancos, más de uno de cada diez.

Hay 16 instituciones actualmente bajo supervisión especial. La mayoría de estos bancos son bancos cooperativos y pequeños. Históricamente, los bancos locales son menos propensos al financiamiento especulativo y se agrupan y operan localmente.

Sin embargo, muchos de ellos se han derrumbado bajo el peso de los préstamos incobrables que se pueden haber hecho a unas pocas personas y fuera de su área local. Otros grandes bancos están al borde de la quiebra (Monte Paschi, Carruaje y UniCredit). Sin embargo, algunos bancos Salvado de un mal funcionamiento técnico (Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Cassa Risparmio Rimini, Cassa Risparmio di Cesena, Cassa S. Miniato…).

En cuanto a las quiebras bancarias, la situación de Cálig, que llevaba años sin resolverse, había llegado a su límite. El banco está al borde de la quiebra o disolución espontánea y el gobierno ha intervenido por decreto de emergencia para evitarlo.

Utilizo el término «resolución automática» para indicar que una institución estable ha recibido una orden del Banco de Italia y del Banco Central Europeo para resolver otra institución que está en crisis o enferma.

El dinero del rescate se extrajo del Fondo de Liquidación Interbancaria, lo que debilitó aún más a otros bancos del sistema. Banca Monte Paschi di Siena y dos bancos venecianos, luego fusionados en Banca Intesa, Recibían dinero del estado, directa o indirectamente.

¿En qué dirección van los bancos?

La razón subyacente de la baja rentabilidad de muchas instituciones financieras italianas radica en no darse cuenta de que el mundo ha cambiado y que el modelo basado en préstamos ya no es un problema y no puede sostener la rentabilidad por sí solo.

Intesa, por ejemplo, ha optado por un modelo de negocio «de pago», como se ha visto año tras año, y ha mantenido y desarrollado sus propias plantas de productos, Eurizon (productos de ahorro gestionado) e Intesa Assicurazioni (seguros), de pago Banca de Inversión (antes Banka Imi), junto con la Red de Banca Privada y Asesoría Financiera basada en Banca Privada y la Red de Asesoría Financiera basada en Fideuram. Entonces Credem repitió esta estructura.

Unicredit vendió sus fábricas de productos (Pioneer a Amundi, Bancassurance a Allianz y Cnp a Aviva).

La externalización de fábricas de productos no es un error y suele generar importantes plusvalías, pero en la actualidad, dadas las circunstancias, no es la opción más eficiente. En el futuro, nos moveremos hacia bancos más grandes que podrán asumir otras tareas (aseguradoras, gestoras de activos, distribuidoras de productos financieros).

Si está pensando en invertir, obviamente es importante conocer la «salud» actual de los bancos italianos para evitar el riesgo de quiebra.

Ahora que ve que la situación nunca es color de rosa, siempre se recomienda obtener una imagen completa antes de realizar una inversión, de alto riesgo o no.

Sobre todo, es Es importante confiar en un experto en el sector, como un asesor financiero independienteque sepa guiarte por el mejor camino para ti, donde no exista conflicto de intereses.