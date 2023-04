Crítica de la película Guardianes de la Galaxia Vol.3

El director James Gunn se despide del Universo Cinematográfico de Marvel con Guardianes de la Galaxia Vol. 3, el capítulo final de una trilogía dedicada a Star-Lord y sus asociados. Saludos como profesor. Nuestra reseña de la película Marvel Studios.

mientras Pedro Quill (chris pratt) demuestra estar un poco presente como líder de la Guardianes de la Galaxialo siento por Gamora (Zoe Saldaña) Original, completamente diferente al actual que no cuenta, nuestros héroes por diferentes circunstancias enfrentan una amenazaalto evolutivo (Chukwudi Iwuji): su sueño de una sociedad ideal atravesando terribles experiencias. para obtener lo mejor, estrella de lourdesY nebulosa (Karen Gillan), Drax (david bautista), mantis (Boom Klementieff), misiles Y Groot Se enfrentarán a decisiones difíciles…

Quién sabe cómo se siente ahora kevin feigefrente a esto guardianes de la galaxia vol. 3Escrita y dirigida por A. james gunn En el caso proverbial de la gracia, los motivos de A.S. Cierra la cortina sobre su residencia Universo cinematográfico de MarvelY Saludar con una explosión, para mudarse a DC Studios para dirigir a los competidores. Estaban teniendo Una de las mejores comedias de los últimos años.posiblemente firmado por la única persona capaz de hacerlo Calibrar la autoría individual con el instrumento comercial De Marvel Studios y sus reglas y necesidades: si pensabas que Gunn parecía estar fuera de escena durante meses y que se arruinó por la cultura de cancelación de tuits estúpidos hace varios años (¡por lo que también se disculpa en momentos inesperados!), tengo ganas de esconderme. mi cara en mis manos. Con una conversión de frase inferior a la de boomer, tome la Palmera. canta aqui nada realmente maloincluso las conferencias de Sam Raimi y Taika Waititi, que son con este conclusión ingeniosa Uno de los mejores gracias a los que siempre estuvieron a su lado en ese difícil momento: él eyacularCon una nota de honor david bautista, quien amenazó a Disney con renunciar si despedían a su director. Y Drax lo sabía mejor.

Al lado de kevin feige A lo largo de los años, no ha intentado que los verdaderos autores participen en las películas de Marvel Cinematic Universe, especialmente en 2022. Doctor extraño en el multiverso de la locura a sam raimi o Thor: amor y trueno a Taika WaititiPero honestamente, los resultados son visibles para nosotros. débilY estas dudandoel resultado de una Pulso entre las personalidades de estos directores y los deseos de Marvel Studios. Los gustos carismáticos de los directores y la gramática cinematográfica dan a menudo la idea de proceder en paralelo sin encontrarse realmente, pero No en Guardianes de la Galaxia Vol.3. Aquí está el director (H guionista¡recalcamos!) gana el tira y afloja, porque por un lado le encantan los chistes y las bromas y las estruendosas secuencias de acción con llamas de CGIpor otro lado, todos los compromisos de género cinematográfico proporcionan una Construye un thriller honestoY creyendo en sus personajes todo el caminoNunca dejes que su libertad los amenace. necesidades del espectador y aficionados Y sobre todo acercándolos hacia alguna forma conclusión narrativa Y es un bien escaso en Marvel Cinematic Universe, donde rara vez sucede, excepto en casos graves como un juego terminado. No importa que Guardianes de la Galaxia vol. 3 no es un Los vengadoresPara Gunn, es: Adiós a Marvel y su equipo y personajes, y Nunca esperábamos movernos así.

Es agradable no sentirse por una vez como un cliente perezoso en un ritual de lealtad, ver en la pantalla grande una historia que no solo está a la altura de su ubicación en el «universo», sino que ofrece suficiente cualidades artísticas Que también puede ser apreciado por el nerd no enciclopédico: ciertamente ayuda ver la película conociendo algunas de sus introducciones (como la ‘nueva’ Gamora), pero ahora no queremos pensar enLas fases numeradas de la MCU se entrelazan. Por qué guardianes 3 disfrutarY IncluyeConstruye hábilmente el clímax poco a poco, mientras recuerda Realmente te sorprenderá visualmente: Con preferencia por los ángulos amplios, Gunn coordina mejor el trabajo del director de fotografía Henry Braham y la diseñadora de producción Beth Mickle, y con ese fin Nunca desperdicies los efectos visuales que tiene disponibles.. Un triunfo de los colores, la animación, la cámara lenta, las criaturas grotescas y la escenografía delirante, digna de sus raíces en Troma: ¡solo mira la absurda sede de Orgocorp, una desagradable nave estelar de materia orgánica!

Los de Gunn no están ordenados en exceso, según las reglas de otra persona: son un Dé rienda suelta al exceso en el que creen tan firmemente quienes están detrás de la cámara, y lo entenderás desde cada toma, desde las situaciones profundas e incluso desde los diálogos a menudo coloridos. siempre autocrítico, pero no como ese payaso que estropea nuestra identificación con sus héroes. Pasarían años antes de que otros directores pudieran construir una escena tan loca como la «No duermas en Brooklynseguidor Beastie Boys (Abróchense los cinturones de seguridad en el auditorio cuando los vean). El éxito de Guardianes de la Galaxia vol. 3 es agridulce: compararlo con aburrido y torpe hombre hormiga 3 Desde hace unos meses es inimaginable, pero la mente que lo hizo posible salió del telón para ayudar a la competencia de DC. a mal disparo Para Feige, pero sobre todo para los amantes de las superproducciones, porque a lo largo de estos años, a diferencia de otros directores independientes que se han visto desconcertados por la máquina multimillonaria de Disney, Hizo el mejor uso de los recursos disponibles para no traicionarse a sí mismo ni a los de su especie. (También lo ayudó una historia «menor», que gradualmente ganó estatus de culto en el cine).

guardianes de la galaxia vol. 3 es unLa experiencia de las palomitas de maíz en el sentido más noble del términoRecomendamos: mira todos los creditos. cálmate, cálmate, Sin aguafiestas. No nos referimos a los sketches para hacer guiños a futuras películas. Todos son buenos para hacer eso. en los creditos ahi’Páramos«L Bruce SpringsteenLo escribimos solo para eso. Siempre es bueno escuchar, maldita sea.