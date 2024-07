Cristina Davina cumple 60 años y acusa: «Me hizo sufrir»

Cristina Davina tiene 60 años. Se dice en una larga entrevista con Corriere della Seramientras sus redes sociales están prácticamente asediadas por quienes le envían mensajes de cariño y buenos deseos, empezando por su pareja y su amplio público, formado por al menos cuatro generaciones de ex hijos, que han crecido con sus canciones.









«Niña eterna«, Así se presenta la nueva sexagenaria en la larga foto de la entrevista. ¿Y cómo no sentirlo? Quizás Cristina Davina haya descubierto el verdadero secreto de la eterna juventud, trabajando por los niños, dedicando su vida al talento. de hacerlos felices, de hacerlos cantar, bailar y soñar, acompañando las historias que moldearán poderosamente su imaginación para toda la vida: esas animaciones de las tardes después del colegio. Ya son varias las generaciones que han disfrutado de las inolvidables canciones de Cristina, de Davina, y de todos vosotros. Lo que tienes que hacer es asistir a uno de los muchos conciertos que el cantante ofrece en toda Italia durante todo el año, para encontrarte con niños de todas las edades, a partir de 50 años.

La eterna juventud se mantiene en el espíritu, en la ligereza del pensamiento, en la febril actividad laboral y también en una forma envidiable, que, según él, nunca ha necesitado ayuda alguna para brillar. De hecho, quiere subrayar: “nunca me he hecho botox«. Explica que la felicidad de un cumpleaños importante en estos días se ve eclipsada por la tristeza que provoca la pérdida de una amiga como Alessandra Valerie Manera, quien fue la principal compositora de sus canciones. Y entonces sí Quita piedras finas del zapato.Ella reveló, con una nota de amargura, que a veces se sentía maltratada como artista y no tomada en cuenta, debido a su decisión de dedicarse a las canciones de anime.La última rueda del carro.Yo venia Excluido de eventos “Con otros cantantes para esto era como si mi público fuera diferente y eso me hizo sufrir”. Pero también tomó conciencia de que esta elección en particular era su baza: «Lo que me permitió ser quien era fue mi constancia, ser fiel al trabajo que hago. Costanzo también me dijo esto. Nunca me distraí. Esto El camino me pertenece.»