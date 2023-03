Credit Suisse, se reanuda la caída: 10% en el mercado de valores. El matrimonio no forzado de ayer de Oops Rival

El rescate de 50.000 millones de francos lanzado por el banco central suizo previene la emergencia y da tiempo pero eso no soluciona los problemas de la institución que primero debe frenar el éxodo de depósitos. Y en Wall Street, las acciones de First Republic perdieron 23%, a pesar de que una alianza de 11 bancos liderada por JPMorgan acordó ayer apoyar $30 mil millones. Los fondos pueden no ser suficientes