Credit Suisse se encuentra entre los más afectados por la caída del mercado de valores. CEO Korner: ‘El flujo de dinero se está desacelerando pero no se detiene’

El banco tuvo que retrasar la publicación de su informe anual, que se esperaba la semana pasada, luego de que la Comisión de Bolsa y Valores (el regulador de los mercados estadounidenses en los que está presente Credit Suisse) planteó preguntas de última hora sobre los datos de flujo para 2019 y 2020. Contabilidad La firma PwC también expresó una opinión negativa al respecto La efectividad de los controles internos del grupo

mientras no tiene exposiciones directas relevantes, Uno de los principales bancos más afectados por las turbulencias provocadas por el colapso bancario de Silicon Valley en California es crédito suizo. Ayer la acción del banco suizo cerró con una caída cercana al 10% y hoy no se recupera como lo están haciendo sus competidores, manteniendo una caída del 23% desde principios de año. Intercambio de incumplimiento crediticio En el banco, es decir, los productos financieros que permiten asegurar contra la quiebra de una empresa cuyas acciones son de su propiedad (pero que a menudo también se utilizan con fines puramente especulativos) han alcanzado un costo récord superar los 450 puntos. CEO del grupo de hoy ulrich korner Dijo que las salidas de depósitos de Credit Suisse se habían «reducido significativamente», pero que esto no significaba nada. No se detuvieron por completo. Las salidas de dinero comenzaron en el último trimestre de 2022 y desde entonces se han retirado 110.000 millones de francos. El banco lo dijo el martes. Los retiros continuaron durante este mesAunque se lanzó una gran campaña para restaurar la confianza del cliente.

El gerente mencionó que se estaba haciendo acción «decisiva» sobre los costos (Entre otras cosas, anunció el despido de 9.000 empleados, Sr. Dr.) que aparecerá en los resultados Primer cuarto. Además de el impulso de las ganancias «vuelve», Incluso si no está exactamente donde el prestamista lo quiere. El Consejero Delegado reitera expectativas derrota en el primer cuarto en el sector de la gestión de activos. El banco se vio obligado a retrasar la publicación de su informe anual, Vencido la semana pasada, después de que la Comisión de Bolsa y Valores hiciera preguntas de última hora sobre sus datos de flujo de efectivo de 2019 y 2020. Auditoría de PricewaterhouseCoopers También expresó una opinión negativa sobre la efectividad de los controles internos del Grupo. Credit Suisse luego admitió que había encontrado «debilidades» en sus procedimientos de monitoreo e informes durante los últimos dos años. El banco suizo atraviesa un momento muy delicado. 2022 fue un año terrible que terminó en pérdidas 7 mil millones de euros. El Banco lanzó un complejo plan de reestructuración de su negocio para reducir el nivel general de riesgos y centrarse en la gestión de grandes activos. Una ampliación de capital de 4.000 millones de francos (4.000 millones de euros) completada en otoño de 2022, suscrita principalmente a inversionistas del medio oriente, Hoy la mayoría relativa en la estructura accionarial del grupo.