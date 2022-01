Covid, scendono l’indice Rt e l’incidenza del contagio. tengo citas

Inizia finalmente a ralentare il contagio da coronavirus en Italia. A confermarlo è il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) sull’andamento dei casi Covid nel nostro Paese.

Secondo i dati pubblicati oggi 28 gennaio 2022 dall’ISS, nel nostro Paese stanno calando sia l’indice Rt che l’incidenza del contagio. Per quanto riguarda quest’ultima è pari a 1.823 rispetto al 2.011 della scorsa settimana, mentre l’indice Rt si abbassa a 0,97 (mentre la scorsa settimana era pari a 1,31).

L’incidenza più alta è a Bolzano con 3.258,5 casi per 100mila, seguita dall’Emilia Romagna (2.732,8) e dalle Marche (2.644,9).

In calo anche e ospedalizzazioni: diminuisce il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva e in quelli ordinari. L’occupazione delle terapie intensivo, questa settimana, è del 16,7% (control il valore del 17,3% della scorsa settimana). L’occupazione dei reparti ordinari è del 30,4% (rispetto al 31,6% della settimana precedente).

Secondo i dati della Cabina di regia, scendono da sette a quattro le Regioni clasificate a rischio Alto; nove Regioni risultano clasifican a rischio Moderato (la scorsa settimana erano 11). Otto Regioni sono clasifica un rischio basso.

Inoltre è in diminuzione el percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38% vs 41%), mentre aumenta el percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (45% vs 44%).