Covid: Paxilovid antiviral también efectivo contra Omicron – Medicina

(ANSA) – ROMA, 25 ago. — El fármaco antiviral nirmatelvir, principio activo de baxlovid, reduce en más de un 70% el riesgo de hospitalización o muerte por Covid en personas mayores de 65 años, son datos de un estudio realizado en Israel y publicado en el New England Journal of Medicine.



Baxlovid es un antiviral que se ha demostrado que reduce significativamente las posibilidades de exacerbación de Covid-19 en personas en riesgo. Sin embargo, los investigadores explicaron que los ensayos que llevaron a su aprobación se realizaron en un contexto diferente al actual: en “adultos que no tenían inmunidad previa al SARS-CoV-2, adquirida por vacunación o infección por SARS-CoV-2”. , y cuando la alternativa era Prevaleciente es b 1.617..2 (delta)».



El estudio, coordinado por investigadores del Instituto de Investigación Clalit en Tel Aviv, analizó el uso de la droga en 3902 personas infectadas entre enero y marzo de 2022, cuando la alternativa predominante era Omicron. El 78% de los pacientes ya tienen anticuerpos contra el coronavirus porque han sido previamente vacunados, infectados o ambos.



La investigación concluyó que en personas mayores de 65 años, tomar el fármaco redujo el riesgo de hospitalización en un 73% y movió las tasas de hospitalización de 58,9 casos por 100 000 casos por día a 14,7 casos por 100 000. El riesgo de muerte por Covid disminuyó en un 79%. Los beneficios para quienes no habían sido vacunados o habían sido previamente infectados eran aún mayores: en este caso la reducción del riesgo de hospitalización fue del 85%.



Del análisis se desprende que la administración del fármaco no ofrece beneficios especiales a los menores de 65 años. En este grupo de edad se observaron algunas ventajas en personas que no habían tenido Covid previamente ni habían sido vacunadas. (Relación comercial).