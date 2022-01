Covid, Francia también facilita la cuarentena para los vacunadores – Ultima Ora

(ANSA) – PARÍS, 02 de enero – Francia también suavizó su cuarentena COVID-19 para vacunación. El gobierno francés ha anunciado que, con el fin de «preservar la vida social y económica del país», las reglas de aislamiento de los positivos al coronavirus y sus contactos se flexibilizarán a partir de mañana para quienes hayan completado el curso de vacunación.



Los individuos positivos totalmente vacunados deberán autoaislarse durante siete días independientemente de la variante, un aislamiento que puede plantearse después de cinco días en el caso de una prueba de antígeno negativa o una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). No habrá más cuarentena de sus contactos completamente vacunados. Sin embargo, deberán cumplir estrictamente con las precauciones antiinfecciosas y «someterse a pruebas periódicas», explicó el ministro de Sanidad, Olivier Veran.



Hasta ahora, en Francia, las personas positivas han tenido que aislarse por sí mismas durante diez días, y los casos de contacto con alguien que contrajo la variante Omicron han tenido que aislarse por sí mismos durante al menos siete días. El aislamiento puede durar hasta 17 días cuando se comparte un hogar con una persona positiva.



Este cambio en la normativa responde a la necesidad de “tener en cuenta el muy rápido desarrollo de la distribución de la variante Omicron en Francia” y debe permitir “obtener una relación riesgo-beneficio destinada a asegurar el control de la contaminación preservando las condiciones socio- vida económica ”, según el Ministerio de Salud. Además, los ‘primeros datos virológicos disponibles’ muestran un «tiempo de incubación de Omicron más corto que las variantes anteriores, lo que favorece una posible reducción de la duración de la cuarentena».



Por otro lado, las personas que den positivo en la prueba y no tengan un calendario de vacunación completo deberán aislarse por sí mismas durante diez días. También se mantiene una cuarentena de siete días para los casos de contacto que no hayan sido completamente vacunados, quienes deberán obtener una prueba negativa al final de este período para poder salir del aislamiento. (Relación comercial).