Covid: Fiaso, nuevo salto en hospitalización, +37% en siete días – Salud

En las últimas 24 horas se registraron 47.763 nuevos infectados de Covid-19 (ayer fueron 65.925), según datos del Ministerio de Salud. Víctimas 69 (80 fueron notificadas ayer). La tasa de positividad fue del 19,5% (ayer fue del 19,8%). Los hisopados moleculares y antigénicos realizados fueron 244.746 frente a los 333.204 frotis del día anterior.

El total de casos de Covid detectados desde el inicio de la epidemia en Italia asciende a 22.944.496, según indica el Boletín del Ministerio de Sanidad. En cuidados intensivos ingresaron 228 pacientes en el balance entre ingresos y gastos (ayer fueron 224), o 4 pacientes, mientras que el ingreso diario es de 40 pacientes. El número de pacientes en salas regulares es de 6.484 (ayer eran 6.259), 225 más. El positivo actual es de 533.451. 22.233.326 han recibido el alta hospitalaria y se han recuperado, mientras que el total de fallecidos desde el inicio de la epidemia alcanza los 177.719.

«En todos los países europeos la ola subirá y hay que evitar que se convierta en tsunami»: esta es la imagen que dijo el profesor Walter Ricciardi La situación hace covid, también a la luz del invierno que lo define como un «signo de interrogación».

Otro salto en la hospitalización por Covid: En una semana el número de pacientes aumentó en un 37%. Esto es lo que surgió de la encuesta del 11 de octubre en los hospitales centinela de la red Fiasu. Sin embargo, el incremento, en línea con el 39% registrado en la semana anterior, está relacionado casi en su totalidad con los llamados pacientes Covid, que llegaron al hospital para ser atendidos de otras enfermedades y resultaron positivos al virus a través de un pre-pedido. hisopo hospitalario. En cuanto a los pacientes pediátricos, se registró una disminución del 38% en el número de menores hospitalizados con infección por SARS-CoV-2 en siete días.

Agencia ANSA READ El gobierno hace sonar la alarma, "Abastecerse de alimentos y agua". Motivos de la nota de prensa »ILMETEO.it “En todos los países europeos, la ola subirá y tendremos que evitar convertirla en un tsunami”: esta es la imagen que pinta el profesor Walter Ricciardi sobre el estado del Covid, también a la luz del invierno, que calificó como un «signo de interrogación».

En comparación con el informe del 4 de octubre, Fiaso señala que la proporción de pacientes hospitalizados con Covid ha crecido un 64 % mientras que el aumento de la hospitalización, o aquellos que han desarrollado enfermedades respiratorias y pulmonares, fue solo del 6 %. Así, hay un aumento neto del número de camas ocupadas en las salas regulares de Covid en un 38,9% mientras que las UCI registran una ligera diferencia de solo tres pacientes respecto a la semana anterior. “Sin embargo, ante el aumento significativo de las hospitalizaciones, estamos registrando un crecimiento casi en su totalidad a expensas de los pacientes infectados pero sin síntomas típicos de Covid, que llegaron al hospital para el tratamiento de otras enfermedades – explica el presidente de Fiaso, Giovanni Migliore – Esta tendencia, de confirmarse, significaría que nos enfrentamos a la endemicidad de la Covid: el virus se propaga mucho, pero se topa con las defensas inmunitarias de la gran mayoría de la población que ha recibido vacunas y refuerzos o ya ha sido contagiada. para la vacunación con la cuarta dosis. Mirando la distribución geográfica, la curva en el norte es un 45% más alta, en el medio el aumento es del 57% mientras que en el sur y las islas el crecimiento de pacientes hospitalizados sigue siendo menor que en el resto del país (+5,5%). ). Los datos de pacientes hospitalizados en reanimación confirman el beneficio de la vacunación en la prevención de formas agudas de la enfermedad y la necesidad de proceder con la cuarta dosis para los ancianos y frágiles – confirma Fiaso – en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales centinela, una parte de El 20% de los pacientes no se quedaron sin fax. La mediana de edad de los no vacunados se ha reducido a 59 años y hay que destacar que el 100% de los que no se vacunaron y estuvieron hospitalizados en cuidados intensivos tenían enfermedades preexistentes. Por otro lado, los pacientes vacunados, cuya edad promedio es muy superior a los 70 años, en el 93% de los casos tienen otras enfermedades, pero todos los que llegaron a cuidados intensivos no reciben cobertura vacunal para la cuarta dosis.

La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, escribió en un tuit en Twitter: “La propagación combinada de Covid19 y la influenza estacional podría poner en riesgo a los más vulnerables y a nuestros sistemas de salud este invierno, junto con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).” OMS), alentamos a todos a solicitar la vacunación contra ambos virus”. «Las vacunas salvan vidas», añade.