Covid, demasiadas muertes durante demasiado tiempo en Occidente: la alarma de los investigadores

Querían evaluar la eficacia de la respuesta a la crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 Señaló que a pesar de las medidas de confinamiento y la llegada y disponibilidad de vacunas contra el Covid-19, El exceso de mortalidad se mantiene elevado durante 3 años consecutivos en Occidente desde el inicio de la epidemia. Para el equipo de investigadores que realizó el análisis, basado en datos de 47 países, la persistencia de tasas excesivas de mortalidad en niveles elevados durante un largo período plantea “serias razones de preocupación”. El trabajo ha sido publicado en la revista Bmj Public Health. Los autores, expertos del Emma Children’s Hospital Amsterdam UMC, Vrije Universiteit y Princess Máxima Children’s Oncology Center Utrecht, piden a los gobiernos y a los responsables políticos que investiguen a fondo las causas que se enumeran a continuación. .

Análisis

El análisis se centró en el exceso de tasa de mortalidad entre enero de 2020 y diciembre de 2022 y, por tanto, en el número de personas que murieron por cualquier causa por encima de la tasa de mortalidad normalmente esperada en ese período específico. Los 47 países encuestados están ubicados en Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.. Los investigadores aplicaron un método estadístico llamado modelo de estimación de Karlinsky y Kupac, que utiliza datos históricos de mortalidad en un país determinado de 2015 a 2019 y tiene en cuenta los cambios estacionales y las tendencias anuales de las muertes debido a cambios demográficos.

el El número total de exceso de muertes en los países incluidos en el análisis fue de 3.098.456. 41 países (87%) informaron un exceso de muertes en 2020, 42 países (89%) en 2021 y 43 países (91%) en 2022. En 2020, el año en que comenzó la pandemia de COVID-19, se implementaron medidas de contención como el bloqueo. , distanciamiento social, cierre de escuelas y cuarentena, y se registraron 1.033.122 muertes en exceso (un 11,5% más de lo esperado). En 2021, un año en el que se utilizaron medidas anti-Covid y vacunas para frenar la propagación del SARS-CoV-2, se reportaron un total de 1.256.942 muertes excesivas (poco menos de un 14% más de lo esperado). En 2022, un año en el que se levantaron la mayoría de las medidas de contención mientras continuaba la vacunación contra el Covid, los datos preliminares indican que se registraron 808.392 muertes adicionales.

Groenlandia fue el único país de 47 países que no informó un exceso de muertes entre 2020 y 2022. Entre otros países, La diferencia porcentual entre el número de muertes documentadas y esperadas fue mayor en el 28% de los países en 2020, el 46% en 2021 y el 26% en 2022.. Los investigadores dicen que no está claro qué parte de este exceso de muertes refleja el impacto de las infecciones por Covid o los efectos indirectos de las medidas de contención, etc.

“Si bien es probable que los efectos indirectos de las medidas de contención hayan cambiado la extensión y la naturaleza de la enfermedad y muchas causas de muerte a raíz de la pandemia, Los efectos del uso limitado de la atención sanitaria y de las perturbaciones sociales y económicas son difíciles de probarLos científicos añaden que sus hallazgos tienen varias limitaciones, incluida la incompletitud de algunos datos, especialmente para 2022, ya que en algunos países se tarda más en registrar las muertes. Por lo tanto, la forma en que se compilan estos datos varía de un país a otro, dicen los investigadores, lo que también resalta la falta de estratificación detallada de características clave, como la edad o el género.

Sin embargo, los autores concluyen: “El exceso de mortalidad se mantiene elevado en el mundo occidental durante 3 años consecutivosA pesar de la implementación de medidas de contención y vacunas anti-Covid-19. Esta es una situación sin precedentes y plantea serias preocupaciones.. Los líderes gubernamentales y los responsables de la formulación de políticas deben investigar a fondo las causas subyacentes del actual exceso de muertes y evaluar sus políticas con respecto a la crisis de salud.