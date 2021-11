Covid: «China sin restricciones tiene 630.000 casos por día» – la última hora

(ANSA) – ROMA, 28 de noviembre – Si China no tuviera medidas restrictivas estrictas sobre la circulación y los viajes, tendría hasta 630.000 nuevas infecciones por COVID-19 cada día sin vacunas más eficaces y tratamientos específicos, según corresponda. a un modelo computacional desarrollado por matemáticos de la Universidad de Pekín para el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (Ccdcp), que ha sido citado por algunos medios de comunicación, como Reuters y The Guardian.



Según escribieron los medios, los científicos chinos se han basado en cifras relacionadas con la propagación del virus Corona en agosto en países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia e Israel, asumiendo que se adopten las mismas contramedidas. por esos países de China. El peor de los casos, más de 630.000 casos al día, sugiere la hipótesis de que Pekín elige la política anti-Covid que se practica en Estados Unidos. Bajará a 454.000 si se adoptan los procedimientos vigentes en Francia y a más de 275.000 si el modelo es británico.



«Las estimaciones revelan una posibilidad tangible de una epidemia masiva que cargaría al sistema de salud de manera insostenible», dijo el informe, citado por el periódico The Guardian.



“A partir de nuestros hallazgos, siguiendo las recomendaciones de los científicos chinos, surge una clara advertencia de que, por el momento, no estamos preparados para adoptar estrategias de ‘reapertura’, que se basan únicamente en la premisa de que las vacunas estimulan la inmunidad colectiva. , como es el caso de algunos países occidentales que lo reclaman «. (Relación comercial).