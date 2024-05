Coursera – Inter, Zhang tiene confianza. Oaktree, existe la posibilidad de una extensión.

«De cara a la celebración del 20 de mayo, el presidente nerazzurri se muestra tranquilo y confiado en que se podrá llegar a un acuerdo con PIMCO. Pero no hay duda de que las negociaciones sobre la refinanciación se han complicado. Hay quienes afirman que Oaktree está obstaculizando su éxito para no retrasar la venta del Inter. De hecho, según el contrato firmado hace tres años con Suning, el Fondo tiene derecho a cobrar una parte del precio de transferencia del club.

Sin embargo, según fuentes cercanas a Oaktree, no hay ningún obstáculo, sólo una deuda que pagar: subrayan que el acreedor no tendrá capacidad de oponerse al pago puntual. Es decir, llega en tres días. Poca formalización del acuerdo con PIMCO y estructuración del proceso financiero relacionado. Por tanto, se plantea la posibilidad de prórroga entre quienes trabajan en este sector. De momento Suning no hace ningún pedido pero no se puede descartar que el pedido llegue en las próximas horas. Sin embargo, en este caso, será necesario comprender si Oaktree está dispuesto a concederlo y en qué condiciones.«.