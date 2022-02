Costa, cancela la hipótesis del carril verde que estamos pensando

7:58

Andreoni, especialista en enfermedades infecciosas, «La vida normal tiene un precio, pero hay medicamentos»

«Ya estamos ahí, en la vida normal. Se completará pronto, y los límites que quedan son muy pocos. Pero debemos saber que tendremos que pagar un precio. La normalidad está dando sus frutos». Massimo Andreoni, director de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Integral Tor Vergata, así lo dijo al Corriere della Sera, explicando el precio a pagar: “Más muertes y muchos pacientes que, a pesar de haber superado el Covid, sufrirán los efectos del virus. sigue siendo insidioso Extremadamente incluso si se llama Omicron y es menos agresivo que Delta La tasa de mortalidad es de alrededor del 0,2% Pensemos solo en las complicaciones cardíacas por infección Nuestra clínica cuenta con 28 camas semi-intensivas, donde se realiza un seguimiento de los pacientes que necesitan oxígeno y ventilación. en la sala de emergencias infecciosas hay otras 11 personas positivas esperando para pasar a la sala, esto se debe a que estamos comenzando a abrir unidades médicas para otras enfermedades a medida que se reduce el espacio para Covid”. «Uno no puede dejar de estar a favor – continúa el especialista en enfermedades infecciosas – por razones económicas, sociales y políticas. La decisión de salir definitivamente del túnel también es aceptable para un médico, como yo, que sigue viendo a tantos muy enfermos y enfermos. Hay que saber, repito, que la re- La apertura va acompañada de riesgos, a saber, otros contagios, y otras muertes que hoy en Italia alcanzan cerca de 60.000 y 320 respectivamente, números que no son del todo despreciables. la normalidad sigue siendo correcta, dos años después de la pandemia, partimos de bases sólidas, el 90% de la población está inmunizada, tenemos medicamentos y debemos usarlos mejor, especialmente ahora que avanzamos rápidamente hacia una vida normal”. Hasta ahora, dice Andrioni, los anticuerpos monoclonales y los antivirales, que se administrarán dentro de los 5 días posteriores al diagnóstico a pacientes con riesgo de enfermedad grave, no se han utilizado con moderación y de manera deficiente. Necesitamos facilitar este curso de tratamiento, pero hoy en día hay muchas ralentizaciones que ralentizan el tiempo y ponen en peligro el éxito del tratamiento. La agencia de medicamentos Aifa acaba de aprobar -añade- una nueva combinación de anticuerpos monoclonales de acción prolongada para prevenir los síntomas de la Covid-19, antes de la exposición al virus en individuos de alto riesgo. Estoy pensando en las personas con sistemas inmunitarios debilitados para quienes se requiere protección adicional con vacunas. El carril verde pierde su significado. Al principio fue muy útil como incentivo para la vacunación. Ahora, con la obligación de vacunar a los mayores de 50 años, tiene más sentido si pretendemos avanzar hacia un escenario de libertad que incluya estadios llenos y discotecas activas”.