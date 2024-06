Correo electrónico certificado por agencia de ingresos urgentes: “Nos vemos obligados a solicitar el pago” | Ya ha alcanzado los 3 millones de italianos.

Cuidado con este correo electrónico falso que podría hacerte perder mucho dinero. Este es un intento de phishing

el Trucos Lamentablemente, siempre están a la vuelta de la esquina y nunca nos dejan en paz. Depende de nosotros intentar identificarlo y luego prevenirlo. Sin embargo, los delincuentes cambian periódicamente su estrategia para intentar atraer a la mayor cantidad posible de personas a su trampa.

Los métodos comerciales se encuentran entre los más diversos y van desde llamadas telefónicas hasta cartas e incluso… correo electrónico. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: intentar extorsionar a víctimas desprevenidas.

En este punto, es muy popular un intento de estafa bastante confuso que se produce a través de una estafa confusa. Arroyo Que, a primera vista, parece estar afiliado a un importante organismo nacional.

Todo lo que queda es Entra y conoce todos los detalles del caso Para que puedan defenderse en caso de un ataque sospechoso. A continuación se muestran todas las especificaciones completas con una imagen que lo demuestra.

Detalles de PEC dañino

En la práctica nos consideramosAgencia de ingresos – Exigir el pago de impuestos indebidos en muy poco tiempo. Todo esto se hace estrictamente en criptomonedas, lo que realmente debería hacer sonar las alarmas.

Todos los detalles están bien. Lea el correo electrónico a continuación. Pero esto no termina aquí. Las llamadas falsas desde números italianos y extranjeros (por ejemplo, con el prefijo +44) también podrían formar parte del siniestro plan. Sin embargo, algunos detalles pueden ayudar a evitar lo peor.

Cómo detectar estas peligrosas estafas

Entre estos podemos mencionar: Logotipos de agencias de ingresos (que se copian palabra por palabra), estados de cuenta y facturas fiscales falsificados, errores gramaticales y de puntuación y omisiones en el texto. Otros signos obvios son las amenazas de participación de una agencia de cobro de deudas o un sentido de urgencia con el que se solicita el pago. Por este motivo, siempre es buena idea tener mucho cuidado al leer este correo electrónico.

Siempre se recomienda revisar cuidadosamente para evitar situaciones desagradables. Discurso oral Informar a la policía Las principales armas a utilizar siguen siendo, además de no responder y prohibir a aquellos individuos que no tienen nada mejor que hacer que intentar quitarse el dinero que la gente honesta gana honestamente. También debemos recordar que la Agencia Tributaria no se comunica de esta manera y es natural que se distancie de todo esto.