Corona no se casa: el ex rey de los paparazzi niega la boda con Giacomo Ortiz

Milán, 22 de agosto de 2023 – Il Matrimonio de Fabrizio Corona y Giacomo Ortiz él no estará allí. Niega que la noticia que publicó ayer Dagosbia sea el ex rey de los paparazzi. Por supuesto, lo hace a su manera: sin embargo, no hay conexión directa historia de instagram Donde recoge una serie de provocaciones. «Sí, está bien, pero Nos gusta la portada de Vanity Fair Y el folleto de bienvenida de algún director creativo que pasa sus vacaciones en un tranvía haciéndose pasar por pobre…», escribe irónicamente Corona. Luego continúa: «Entonces nos gustaría ser invitados de Merlino y Nos gustaría que Sala celebrara la boda con Schlein jugando a los zombies. Hoy simplemente nos reímos, lo que hoy en día se ha convertido en un delito».

Brevemente, No habrá verdad en los rumores. relativo a una propuesta de matrimonio hecha a un cirujano plástico, que A Dagosby Ella supuestamente dijo: «Estoy enamorada. Espero que él no lo haga por negocios…». En los últimos meses, tanto Corona como Ortiz han hecho declaraciones sobre su estrecha relación, pero sin llegar al punto de insinuar que se casarán «el año que viene». pero por un tiempo, Fabrizio Corona se compromete con Sara BarbieriNacido en 2000, 26 años menor que él. El ex rey de los paparazzi y la modelo viven juntos en Milán.