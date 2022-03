Corinne Sutter asusta a Sophia Jogia. Resultados y posiciones – OA Sport

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

Registro de la segunda prueba

Sofia Jogja ganó la Specialty Cup si… todos los grupos

EN DIRECTO DE LA PRUEBA DE ESQUÍ ALPINO MASCULINO 10.00

12.33 Michaela Schiffrin provocó agujeros notables en la segunda contrarreloj de Courchevel. La estadounidense se alejó de Corinne Sutter, la rival de Jogja en la Batalla del Globo de Cristal y el anfitrión Roman Miradoli, y logró el mejor tiempo antes de las 24 horas. Terminada así la carrera de mañana (a partir de las 11.30 horas) «Super Sofi» mantendrá la clasificación de descenso, aunque con un pelo. ¡Gracias por seguirnos en vivo, la redacción de OA Sport les desea un feliz día!

12.32 Clasificación completa de la segunda ronda:

1 21 6535237 Shiffrin Michaela 1995 EE. UU. 1: 27,39 hijos

2 17 516319 SUTER Corinne 1994 IUE 1: 28,14 0,75 19,63 CABEZA

3 8 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1: 28,33 0,94 24,55 Dynastar

4 1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1: 28,34 0,95 24,81 CABEZA

5 5 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE 1: 28,40 1,01 26,36 Atómico

6 3 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1: 28,59 1,20 31,25 Dynastar

7 2 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1: 28,61 1,22 31,76 Cabeza

8 10 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1: 28,80 1,41 36,63 Atómico

9*25 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1: 28,83 1,44 37,40 Rusinol

10 15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1: 28,90 1,51 39,19 Rossignol

11 18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1: 28,99 1,60 41,48 CABEZAL

12 6 56198 SCHEYER CHRISTINE 1994 AUT 1: 29.06 1.67 43.26 CABEZA

13 12 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 IUE 1: 29,07 1,68 43,51 Cabeza

14 14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1: 29,27 1,88 48,58 Rossignol

15 * 19 298323 Jogja Sophia 1992 ETA 1: 29,33 1,94 50,10 descendencia

16 16 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1: 29,35 1,96 50,61 Stoeckli

17 20 516248 FLURY Jazmín 1993 IUE 1: 29,43 2,04 52,63 Fischer

17 4 56177 Venere Stephanie 1993 Al Kharj 1: 29,43 2,04 52,63 Cabeza

19 13 206668 Weddell Kira 1996 Marcha 1: 29,44 2,05 52,88 Rusinol

20 23 299276 Pacino Marta 1996 ETA 1: 29,59 2,20 56,65 Salomón

21 7 56125 Büchner Merriam 1992 AUT 1: 29,93 2,54 65,16 descendencia

22 11 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1: 30.05 2.66 68.15 Fischer

23 22 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT 1: 30,23 2,84 72,61 CABEZA

24 26 56088 VOLQUETE Tamara 1991 AUT 1: 30.43 3.04 77.55 Salomon

25 * 27 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT 1: 30.55 3.16 80.51 CABEZAL

Sin terminar: 1 concursante

9 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atómica

No iniciado: 1 competidor

24 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Cabeza

12.31 Aquí están los diez primeros y las ubicaciones azules:

1 Michaela Schiffrin (Estados Unidos) 1’27» 39

2 Corinne Sauter (Suiza) + 0″ 75

3 Romain Miradoli (Francia) + 0’94

4 Ragnhild Mowinckel (Noruega) + 0″ 95

5 Ester Ledecka (República Checa) + 1»01

6 Prisca Neufer (Suiza) +1′ 20

7 Elena Cortone (Italia) + 1« 22

8 Joanna Helen (Suiza) + 1`41

9- Petra Vlova (Eslovaquia) 1 pulgada, 44

10 Federica Brignone (Italia) + 1 « 51

15 Sofía Giugia (Italia) +1″ 94

20 Marta Pacino (Italia) +2″ 20

DNF Nadia Delago (Italia)

12.30 La joven tripulación del Wunderteam cumple veinticinco años (+3″ 16). Muy pronto los resultados finales.

12.29 La austriaca Tamara Tepler se estrella en la 24ª final a +3″ 04. A la campeona del mundo junior Magdalena Egger, el honor de cerrar esta contrarreloj.

12.27 Velhova lo dejó todo, a pesar de los límites de velocidad obvios. El noveno lugar es bueno en +1” 44.

12.25 Referencias La mujer de Cuneo está muy alta, 19ª a +2″ 20. Depende de Petra Velhova, ¡la eslovaca todavía tiene en los ojos la actuación excepcional de Shivrin!

12.22 Male Reisinger, finalmente a +2” 84 desde arriba. ¡La siguiente es Marta Pacino!

12.21 ¡Por fin empezamos de nuevo! Elisabeth Reisinger, 25 de Alta Austria, pasa +0″ 18 tarde en el primer tiempo parcial.

12.18 Esta pausa es muy larga, solo quedan seis atletas al final. Experiencia.

12.15 Patas austriacas Elizabeth Reisinger en la puerta.

12.12 Práctica pausada unos segundos para fijar el ciclo.

12.10 ¡»Su Majestad» asesta un duro golpe a todos los fundamentalistas de la especialidad! Mejor tiempo con -0” 75 por delante de Sutter, ¡¡espectacular actuación!! ¡Vlhova no tiene nada de qué preocuparse!

12.07 ¡La estadounidense Michaela Shiffrin se va! Veinte atletas completaron su trabajo.

12.04 Yasmine Fleury se conforma con el puesto 15 (+1”29).

12.02 Goggia empuja 6 décimas por el medio de la pista, y finalmente toma el puesto 13 (+1 «19). Si la carrera de mañana termina así, Sutter ganará el Mundo de Cristal…

12.01 El movimiento canadiense de Marie-Michel Gagnon no es muy bueno, noveno a +0″ 85. ¡Ahora divirtámonos con las líneas de Sophia Jogia!

11.59 rossocrociata obtuvo las mejores partículas en todos los sectores, y es el nuevo líder (-0 «19).

11.58 Stuhec frena mucho en la final, undécimo a +1″ 02. Seguimos de cerca a la competidora número 1 de Sofia Jogja, Corinne Sutter.

11.57 Prueba de Control del Valle de Aosta, séptimo a +0″ 57. En la pista eslovena Ilka Stuhec.

11.56 Michel Geisen (Suiza) cierra en noveno (+0″ 94). Aquí está Federica Brignone, +0″ 23 en primera fotocélula.

11.55 a la mitad de la pista, ninguno fue tan rápido como Weidle, salvado en la Parte Dos: 10 a +1 «11.

11.53 Un corte un poco al suizo, octavo a +0″ 74. La puerta alemana abre Kira Weidle.

11.51 Al igual que ayer, Siebenhofer es un rayo en la cima, pero luego pierde el décimo lugar a lo grande con +1″ 72. Coincide con Lara Gut Bahrami.

11.49 La austriaca Ramona Siebenhofer pronto.

11.47 La suiza Joanna Heilin aterrizó en defensa y terminó sexta a +0″ 47. Estamos en pausa técnica, 10 atletas ya cruzaron la línea de meta.

11.45 Bronce olímpico para mayor no concluye la prueba. Después de 35 «cobraba solo +0» 19.

11.43 ¡Al otro lado de los Alpes confirma las predicciones y salta al mando por solo un céntimo! Aquí está la segunda italiana del grupo, Nadia Delago.

11.42 Sin prensa Büchner, séptimo a +1″ 59; el anfitrión Roman Miradoli, autor de la mejor contrarreloj, llegó hace 24 horas.

11.40 Excelente. El remate de Scheyer, luego suben las referencias: V a +0″ 72. En pista está su compatriota Miriam Buechner.

11.37 El snowboarder que cedió al esquí alpino cierra por detrás de Mowinckel para el 0’06. Ya se marcha la rojiblanca Kristen Shire.

11.36 La austríaca Stephanie Wenier levanta el pie en la final, cuarta en +1” 09 de la escandinava. Le toca a la checa Ester Ledecka.

11.35 Morbegno Replica Test para Thirty One Year Nufer, segundo a +0″ 25.

11.33 Courtone sigue a las piezas que le preceden y es segunda en la meta a +0″ 27. La suiza Priska Nufer cae.

11.32 El noruego Mowinckel se acerca en 1’28» 34. ¡Ya en la primera puerta azul, Elena Courtoney!

11.30 ¡Comienza oficialmente la segunda y última prueba femenina de Courchevel!

11.27 Estos son delantales para italianos:

2 CURTONI Elena 1991 ITA Jefe

9 DELAGO Nadia 1997 ITA Atómica

15 Prignon Federica 1990 Eta Rossignol

19 GOGGIA Sofía 1992 ITA atómica

23 Pacino Marta 1996 Etta Salomón

11.23 El primer corredor se fue, poco más de cinco minutos después, ¡lo cual es serio! La noruega Ragnhild Mowinckel abrirá el baile.

11.20 El rastreador de finales es el director de carrera de la FIS, Jean-Philippe Follier

11.17 El sensacional duelo entre Petra Velhova y Michaela Shifrin de cara a la clasificación general debe seguir de un tirón. La estadounidense, que ayer acabó tercera en la clasificación, sumaba 56 puntos que intentará aumentar en la medida de lo posible para evitar el regreso de la eslovaca.

11.14 Aquí está la lista de salida para el segundo descenso:

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Cabeza

2 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Jefe

3 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

4 56177 Venier Stefani 1993 AUT Presidente

5 155763 LEDECKA Éster 1995 CZE Atómico

6 56198 Kristen Shire 1994 AUT. Presidente

7 56125 Büchner Merriam 1992 AUT Atómica

8 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

9 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atómica

10 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atómica

11 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

12 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 IUE Cabeza

13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

16 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

17 516319 Sutter Korin 1994 SUI Jefe

18 105269 Can Jignon Marie Michel 1989 Presidente

19 298323 GOGGIA Sofía 1992 ITA Atómica

20 516248 FLURY Jazmín 1993 SUI Fischer

21 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 EE. UU. Atómico

22 56311 Reisinger Elizabeth 1996 AUT Jefe

23 299276 Pacino Marta 1996 Etta Salomón

24 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Cabeza

25 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

26 56088 VOLQUETE Tamara 1991 AUT Salomon

27 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Cabezal

11.11 La última subida libre de la temporada tendrá lugar mañana a las 11.30 horas, justo después de la prueba masculina.

11.08 Recordamos que Goggia defendió su botín de 75 puntos por la única temible perseguidora, la suiza Corinne Suter. Súper Sophie subirá la copa si termina entre las 10 primeras, o si termina entre las 11 y 15 y Corinne Sutter no ha ganado en ningún otro orden si Corinne Sutter no termina entre las dos primeras.

11.05 ¡Bienvenidos amigos de OA Sport! Exactamente a las 11.30 se abrirá de par en par la puerta de la segunda prueba cronometrada femenina, en preparación para el sprint final de la temporada. ¡Sofia Jogia está buscando las mejores sensaciones para empeñar el globo de cristal de una vez por todas!

Buenos días amigos de OA Sport y bienvenidos a la segunda transmisión en vivo gira de prueba femenino. Las mujeres más rápidas del mundo volverán a probar suerte en las pistas laterales courchevel Para refinar los pasos principales Vista de la carrera de mañana de la ronda final de la Copa del Mundo con descenso.

En entrenamiento hace 24 horas azafata Roman Miradoli brilló, El autor de los mejores tiempos, mientras que el comandante del general Mikaela Schiffrin logró anotar la tercera referencia. Las señales positivas vienen de la región de Bérgamo Sofia Gogia lidera la clasificación profesional, 75 puntos por detrás de Corinne Sutter: Azul, el décimo de ayer, está a un paso del globo de cristal.

Por Italia, también se preparan para salir a la pista Federica Brignoni, Elena Cortone, Nadia Delago y Marta Pacino. El inicio del segundo juicio previsto a las 11.30 horas, inmediatamente después del final Experiencia El recuerdo: Siga LIVE LIVE para mantenerse actualizado en tiempo real ¡Sobre el desempeño de los atletas! hasta luego y divertirse

Foto: La Presse