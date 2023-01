«Corea del Norte abre el año con un lanzamiento de misil hacia Japón» – Corriere.it

a Redacción en línea

El segundo en dos días, a corta distancia, en el Mar de Japón

Yonhap dijo, citando al Estado Mayor, que el misil fue lanzado desde el distrito Yeongseong de la capital, Pyongyang, y cayó en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. Las tensiones militares en la península de Corea aumentan drásticamente en 2022, ya que Corea del Norte realiza pruebas de armas contra las sanciones casi todos los meses, incluido el lanzamiento de su misil balístico intercontinental más avanzado hasta la fecha. Corea del Norte lanzó ayer tres misiles balísticos de corto alcance, dijo el ejército con sede en Seúl, un día después de que Corea del Sur probara con éxito un vehículo de lanzamiento espacial de combustible sólido. El lanzamiento de Corea del Norte se produjo después de que cinco drones norcoreanos entraran en el espacio aéreo del sur a principios de semana. El ataque con aviones no tripulados de Corea del Norte el lunes fue el primero de su tipo en cinco años y provocó una disculpa del ministro de Defensa de Seúl después de que el ejército no pudo derribar un solo avión no tripulado a pesar de enviar aviones en una operación de cinco horas.