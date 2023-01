Copa United, Beretini Ko con Tsitsipas. Mi bronce lleva a Italia a la final

Un partido muy ajustado, y algunos pueden lamentar a Roman, que jugó un excelente partido, incluso teniendo en cuenta de dónde venía Berettini y sus interminables problemas físicos en 2022. En resumen, para el Abierto de Australia, sea como sea, hay buenas razones para esperar. algo Positivo, sin exagerar. En el «Ken Rosewall Arena» del Olympic Park Tennis Center de Sydney, el tenista rumano, ATP No. 16, fue derrotado en una remontada 4-6, 7-6(2), 6-4, luego de 2 horas y A los 35 minutos de salir desde el No. 4 en el orden logró nivelar el juego en el desempate, y mantuvo el pie en el acelerador en el tercer set, ya que el 4-3 del quiebre fue decisivo. Ahora los dobles mixtos con Camila Rosatello y Lorenzo Musetti se enfrentan a Maria Sakkari y Stefanos Tsitsipas, lo que puede ser irrelevante para el resultado.

por la victoria

–

En la final, los Azzurri se enfrentarán a Estados Unidos. El punto que cerró la semifinal contra Polonia fue para Taylor Fritz. Tras los éxitos de Jessica Pegula y Frances Tiafoe sobre el No. 1 de la WTA, Iga Swiatek, y el No. 245 de la ATP, Kacper Zuk, el No. 9 del mundo venció al No. 10, Hubert Hurkacz, 7-6 (5) y 7-6 (5). Las estadounidenses también han ganado sus últimos partidos con Madison Keys ganando 6-4, 6-2 sobre Magda Linette y Pegula Fritz emparejando a Rosolska-Kubote en tres sets.