Copa de Italia: resultados de Pari Parma Empoli Verona Cagliari Palermo

La nueva Verona Baroni empieza fuerte en Pentegudi. El triunfo ante el Ascoli mereció el partido de dieciseisavos con el Bologna que ayer venció al Cesena. Tras varios goles tempraneros, Giallobl abrió a los dos minutos: el balón se fue profundo al corredor Mbula que quemó a Simic, anotando su primer gol en Italia (el español llegó en verano procedente del Racing de Santander). Sin embargo, Ascoli, sin los debutantes Viviano y Rodríguez, logra volver al empate: Mendes gana un penalti por una falta de Montipò, Forte no falla un penalti (1-1). Antes del descanso, Hellas volvió a extenderse: Barossi no tapó la falta de Hongla, Dawidovic la repitió en la red tras el rebote de falta. En el arranque de la segunda parte, solo ha pasado un minuto para el trío: penalti concedido por Simic por una mano en el remate de Ngong, Durić va desde el punto de penalti y expulsa al ex portero de la Juventus. Esencialmente, aquí termina el partido, y hay tiempo para la prometedora entrada de Ricardo Saponara que se acerca al gol con un tiro desde fuera del área penal.

Empoli Ciudadela 1-2

El primer resultado en contra del pronóstico viene de Castellani, que derrota al Cittadella Empoli y gana la segunda ronda contra Cremonese o Crotone (contra el lunes a las 17:45). Sin embargo, pareció funcionar bien para el equipo de Paolo Zanetti (sin Djewel Baldanzi y Fazzini), tomando la delantera con Ciccio Caputo a los 8 minutos: el delantero de Pulian es realmente bueno para aprovechar el pase de Piccoli y fino para resaltar la incertidumbre de Castrati. Pero Citta -muy enérgico, con muchos C-baits- no encaja y arma una reacción que pasa por encima de todo los tiros peligrosos de Vita y Carriero, que le dan ideas a Caprile. El deseo de Venecia de no rendirse se vio recompensado en el cuarto de hora de la segunda parte, cuando un centro desde la izquierda de Amatoucci (recién llegado de Montevarchi) se fue directo al arco con el intento de Magrassi de desviar a Caprile. El espíritu proactivo del equipo de Gorrini merece una revolución, porque el castillo sigue con el doble delantero -en Maestrello para Petarello- y las luces: el banco aéreo de la ex nueva entrada Renate con Magrassi pegando al centro esta vez, siempre de cabeza. (1-2). La sorpresa hubiera tenido mayores dimensiones, si Caprile no hubiera salvado en la final un penalti del debutante Claudio Cassano, el primero de los grandes tras dejar el equipo Roma Primavera.