Copa de Italia: Bolonia – Verona 2-0, Moro y Van Hooydonk

Un gol en cada tiempo y la clasificación para octavos de final para desafiar a Lautaro y sus compañeros del Inter: el Bolonia gana 2-0 y cierra el caso del Verona con Moro (40′) y Van Hooydonk (63′) luchando por la banda derecha meta. Se pone en marcha, pero nunca da la impresión de no tener la cabeza metida en el juego.

Los de Motta (que dieron entrada a Karlsson desde el primer minuto, y que no fue muy decisivo) llegaron a la segunda parte con un gol de ventaja, que llegó en el minuto 40 tras acercarse muy cerca del 0-1, porque Cruz aprovechó . De una retirada incorrecta en el minuto 35, Christiansen, que prefiere al delantero, es bueno para batir a Ravaglia en la salida, pero es ingenuo al no convertir la oportunidad en gol, por lo que dispara el balón al palo. Como suele suceder, la falta de gol resulta en gol: aprovechando un error de Coppola, Moro disparó un derechazo justo dentro del área que pasó por debajo de la portería defendida por Pirelli. En los primeros 45 minutos hubo mucho Verona con el habitual Lazovic, y el joven Bolonia que tuvo la ventaja de no escaparse nunca, salvo una jugada fallida de Cruz. Dos tarjetas amarillas: Suslov por una falta sobre Fabián y Amiouni por una falta sobre Ndoye.