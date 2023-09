Copa Davis, Italia vence 3-0 a Chile: primero Arnaldi y Songo vencen a Jarin y Jarry, luego el doblete completa la hazaña

Casalecchio di Reno (Bolonia) – Después del colapso con Canadá, que fue cuanto menos inesperado, Italia se recuperó. Tres cero para Chile y podemos respirar. “Nunca nos rendimos”, dijo pasada la medianoche.

Filippo Volandri. Sus elecciones, muy discutidas el miércoles, dieron sus frutos esta vez. Sonego y Arnaldi, alineados en individuales, levantaron la tricolor, y luego el propio Sonego, emparejado con Musetti (a costa de Bolelli, el más tortuoso de todo el grupo) completó su exhibición.

Tras subir el punto al 2-0, permaneció sobre el terreno de juego otras dos horas y 23 minutos. Iron Man, piamontés, el protagonista de Una tarde de luchador. En total, y de hecho seguidas, jugó cinco horas, entre individuales y dobles. Un soplo de aire fresco imprescindible para los bateadores italianos, que seguramente tendrán que vencer a Suecia el domingo, una tarea que parece al alcance de la mano, a la espera del sábado para entender cómo terminará el partido entre Canadá y Chile. Para los azzurri será fundamental que el equipo norteamericano se imponga. De lo contrario el panorama se vuelve más complejo y no poco.

En el primer partido, Arnaldi derrotó a Garín también en el tercer set. El honor es para Filippo Volandri, cuyas selecciones fueron muy discutidas el miércoles, por alinearlo y para el jugador de Liguria por debutar (en individuales fue el primero, después del partido de dobles de hace dos días con Bolelli contra Canadá) con éxito. eso no se habría dado por sentado, ante los ojos de Matteo Berrettini, quien llegó para animar (como se le conoce por su lesión) y se sentó junto a sus compañeros. Frente a un oponente experimentado y experimentado como Jarin, Arnaldi tuvo un mal comienzo. Se podía ver que estaba asustado, si no aterrorizado. No ayudó que el primer servicio no funcionara, nunca encontró la fluidez del partido y cuando dejó el primer set ahí, con sólo dos juegos por jugarse, y sin asustar a Garín en absoluto, se le hizo complicado. Asumir retorno. El acontecimiento del ascenso, o más bien el resurgimiento, un quiebre en el décimo juego le valió el segundo set, en el tercer juego fue el cuarto juego decisivo, con un quiebre obtenido en el sexto punto de quiebre en el jubiloso Unipol Arena de Casalecchio. de hecho, lejos de ser agotador. Arnaldi cerró la eliminatoria 6-3 con su servicio, pero ya sumaba tres puntos de partido consecutivos con 5-2. Después de él vino la batalla de Turín. Sonego derrotó a Jari, número 22 del mundo, en el tercer set tras su primera derrota y salvó 4 puntos de partido en el segundo. Una batalla que el turinés ganó merecidamente, aprovechando, en el tercer set, un break decisivo en el tercer game, en el que el chileno se recuperó tras ponerse 40-0 en su servicio. «Usar esta camiseta es especial, tienes que mostrar todo lo que tienes en tu corazón, has superado obstáculos, contra un oponente increíblemente bueno y una bicicleta decente». El doblete se prolongó hasta la medianoche, Sonego aguantó a la pareja en largo, cuando Musetti despertó y los chilenos cayeron. Ganaron 3-1 en el segundo set, con servicio disponible, luego de llevarse el desempate en el primer set. Parecía que se habían hecho con el control del campo, por lo que se desinflaron, mientras Italia tomaba el control de la situación. Pero fue necesario otro desempate para igualar el marcador y poner el 3-0.

En la parte final y decisiva, Musetti lo cerró con dos saques consecutivos. No hay duda de que Chile, 47 años después de que Davis fuera entregado a Pinochet en 1976, el único país en el tablero hasta ahora, continúa teniendo buenos resultados. Más aún teniendo en cuenta que Jarry, que cayó derrotado por Sonejo, es sobrino de Fillol, quien en Santiago perdió el sencillo ante Barazzotti así como el dueto con Cornejo ante Bertolucci y Panatta. Y ayer, si todavía estuviera en el mundo, habría sido el cumpleaños de Mario Belardinelli. Sin embargo, se marchó en 1998. Sin embargo, el tenis italiano no lo ha olvidado.

Arnaldi-Jarín 2-6, 6-4, 6-3.

Sonego-Gary 3-6, 7-5, 6-4

Mosetti/Sonego B. Tabelo/Barrios 6-7, 6-3, 7-6