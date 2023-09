Copa Davis en vivo, Italia vs Chile 1-0: resultados y partido en vivo

Bolonia – Italia vs Chile, una parte importante del partido está en juego Copa Davis. Después de la derrota por 3-0 en el partido inaugural contra Canadá, los azzurri estaban llamados a recuperarse rápidamente e intentar continuar su camino en la competición. Arnaldi derrota a Garín En el primer partido. Sigue las novedades del reto…

19.20

Sonego gana un partido decisivo: 4-2

El italiano continúa su mandato con algunas dificultades.

19.15

Jerry lo resume de nuevo: 2-3

El chileno mantiene el servicio y le pisa los talones a Sonego, que actualmente tiene ventaja en puntos de break sobre el sudamericano

19.13

Sonego se estira: 3-1

El color azul no le da oportunidades al rival que cierra ganando el partido a cero.

19.09

Jerry reduce la diferencia a la mitad: Sonego lidera 2-1

El chileno anuló dos puntos de quiebre al servicio del italiano y pese a la doble falta inicial aguantó el servicio

19:04

Sonego no le da ninguna oportunidad a Jerry: 2-0

Sonego gana su turno al bate y toma ventaja de 2-0. De momento, el chileno no puede responder tras el cambio de ritmo del italiano

19.01

¡Sonego marca el descanso! El azul lidera 1-0

Los azules despachan al chileno Jiri al ganar el primer partido del segundo set. Tras perder el primer set, la reacción de Sonego fue dura

18.55

Jerry gana el primer set.

Jerry rompe el servicio de Sonego y gana el primer set: el chileno gana 6-3.

18.51

Jerry es implacable con el servicio: 5-3

El chileno, desde el inicio del partido, es implacable con su saque: 5-3.

18.47

Sonego mantiene el servicio: 4-3

Precioso partido del italiano, que llegó al 40-0, luego le costó reponerse del chileno, pero al final logró cerrar el marcador: 4-3.

18.43

Jerry lidera 4-2

Un pase excepcional de Sonego no basta para darle el partido. Jerry lidera 4-2

18.39

Sonego reduce distancias: 3-2

Sonego anula el punto de quiebre y luego recupera el partido: 3-2 para Jerry.

18.33

Jerry es implacable al bate: 3-1 para Chile

El chileno aguanta el saque sin perder un solo quince. Y vuela al 3-1.

18.28

Sonego regresa, primer punto italiano: 2-1

Sonego anula dos puntos de quiebre y luego cierra con ventaja. El primer punto para Blue (que consigue dos aces).

18.17

Una partida ardua para Sonego

El azul inmediatamente pierde el servicio y le da el primer punto al chileno, que luego aguanta el servicio sin dificultad: 2-0

18.14

Comienza el partido: Sonejo saca

El desafío ha comenzado entre Lorenzo Sonego y Nicholas Jerry. Bateo azul.

18.06

Sonego y Gary en el campo

Los segundos campeones individuales entran al campo.

17.46

Ahora es el turno de Sonego

Tras la victoria de Arnaldi, ahora le tocará a él Sunigo. El tenista italiano, N° 38 del mundo, se enfrentará a Nicolas Jarry, N° 22 del ranking ATP.

17.43

Arnaldi: “Hice todo lo que pude”

Mateo Arnaldi Al final del desafío de la IA Micrófonos de rayos: «Al principio no pude hacer lo que quería. Pero hice todo lo que pude y las cosas salieron bien. El público estuvo genial y me ayudó mucho. ¿Qué pensé del tercer set? Me sentí confiado y al final el El resultado fue a mi favor. Fueron grandes sensaciones».

17.41

Arnaldi gana el partido: ganando en tres sets

Matteo Arnaldi anotó el primer punto para los azzurri al derrotar a Garin en tres sets con un marcador de 2-6, 6-4, 6-3.

17.39

Garín gana el partido: 5-3 Arnaldi

Gran remontada del chileno, que tras anular tres puntos de partido, ganó el partido y siguió la carrera.

17.37

Garín anula tres puntos de partido

Arnadi vuela hasta el 0-40, pero el chileno anula los tres puntos de partido para los azules.

17.32

Arnaldi vuela al 5-2

Arnaldi lidera 40-0, luego se permite recuperarse, pero finalmente cierra el juego. Punto final con suspenso (el balón toca un centímetro de la línea).

17.28

Jarín reduce distancias: 4-2

El chileno reduce distancias, mantiene el servicio y lidera 4-2.

17.22

Arnaldi vuela al 4-1

Arnaldi terminó el quinto juego del tercer set con un ace y se puso 4-1.

17.19

Arnaldi Show: Llévate el descanso a casa

En el sexto punto de quiebre, Arnaldi pudo cerrar el gol: el mate ganador tras ir a la red. Ahora lidera 3-1 en el tercer set.

17.18

Juego Infinito: Batallas Arnaldi

Garín anuló el quinto punto de quiebre, que luego perdió la oportunidad de ponerse 2-2. Ahora, sexto punto de break para Arnaldi.

17.13

Partido muy largo: 4 puntos de break para Arnaldi

Partido sin fin: Arnaldi tuvo cuatro puntos de quiebre: Garín los anuló todos.

17:01

Arnaldi regresa: 2-1

Garín se adelanta 0-30, pero Arnaldi reacciona y recupera llevándose el partido a casa.

16:57

Garín aguanta el servicio: 1-1

Partido equilibrado, que el chileno logró remontar al final: 1-1.

16:50

Arnaldi sin problemas: 1-0 en el tercer set

La sensación es que los azules, después de un primer set plagado de errores, se han impuesto. El Unipol Arena está emocionado.

16:43

Super Arnaldi: gana el segundo set

Arnaldi rompe el servicio de Garin y gana el segundo set por 6-4.

16:38

Fluidez de Arnaldi: 5-4

Buen momento para los Bleus, que se adelantaron 5-4 gracias a un partido casi perfecto.

16:35

Garren con ventajas: 4-4

Un partido equilibrado que le permite al chileno recuperar su ventaja.

16:28

Arnaldi tuvo problemas: 4-3

En el 15-15, Arnaldi cometió una doble falta. Luego (en el minuto 15-30) falló el primer servicio y en el segundo la cancha se congeló: el balón tocó la línea de gol unos centímetros y permitió al italiano evitar la segunda doble falta consecutiva. Con las ventajas, Arnaldi se lleva el partido: 4-3.

16:23

Garín empata: 3-3

Un partido bonito, difícil y emocionante con muchos puntos buenos. Arnaldi se mantiene en carrera pero luego sucumbe con 3-3.

16:17

Arnaldi en carácter: 3-2

Buen partido del Blue, que sólo ha encajado quince goles al rival y vuelve a estar por delante: 3-2.

16:15

Garín mantiene el servicio a cero: 2-2

Muchos errores de Arnaldi, que no logró preocupar a su rival: 2-2.

16:10

Arnaldi vuelve a tomar ventaja: 2-1

Azul mantiene el servicio y se adelanta 2-1.

16:04

Arnaldi ruge y Garín iguala

Arnaldi consigue 15-40 a su favor, pero luego desperdicia la oportunidad y lucha por recuperarse de Jarin: 1-1.

15.58

Arnaldi empieza bien el segundo set

Blue mantiene su servicio y toma ventaja de 1-0 en el segundo set.

15:54

Primer set para Garín: 6-2

El chileno ganó el primer set por 6-2.

15.49

Arnaldi suelta otro saque: Garín 5-2

Otro servicio perdido por Blue. Garín lidera 5-2 y ahora servirá para el primer set.

15.45

Jarren lidera 4-2

Partido equilibrado, pero el chileno logró recuperar el cuarto punto.

15.39

Arnaldi pierde el servicio: 3-2 Garín

El primer tiempo del partido fue a favor de los chilenos, que ganaban 3-2.

15.35

Garín con facilidad: 2-2

El chileno no consiguió ningún punto ante la Azul y empató: 2-2.

15.31

Arnaldi regresa: 2-1

Garín se pone 0-30, pero sufre la vuelta de Arnaldi, que vuelve al partido y se pone 2-1.

15.28

Arnaldi Garín: 1-1

El tenista chileno igualó manteniendo el saque dándole sólo quince a los azules.

15.23

El primer punto de Arnaldi

El tenista azul mantiene el servicio después de un largo partido (ventaja pareja).

15.28

Comienza el desafío entre Arnaldi y Garín

Con el saque azul comienza el desafío entre Arnaldi y Garín.

15.13

Arnaldi Garín en la cancha

Matteo Arnaldi y Cristian Jarin están calentando en el campo. El partido comenzará pronto.

15.05

Equipos en el campo: hora del himno nacional

Los dos equipos están en el campo. Es hora del himno nacional.

14.30

Italia-Chile, las elecciones del capitán

Desbloquearán el desafío Mateo Arnaldin.61 en el Ranking ATP, e cristian garín, N° 90 (sin precedente). Y luego todo se reducirá a eso lorenzo sonegonº 39, contra Nicolas Jarry, nº 25 (el turinés de 28 años ganó en tres sets, el único partido anterior de primera ronda en la arcilla de Pairis en 2019): el partido de dobles entre la pareja italiana termina Simone Bolelli / Andrea Vavasori y el chileno Tomás Barrios Vera / Alejandro Tabello.

2 pm

Berrettini en el banquillo animando a Italia

Los azzurri también apoyarán en el banquillo de Bolonia a Matteo Berrettini, que estará de baja por lesión, pero que llegará para reforzar a sus compañeros. (Lee todo…)

13.55

Opositores azzurros

A las 15, los azzurri se enfrentan a Chile, dirigidos por Nicolás Jarry, N° 22 del mundo y sobrino de Jaime Fillol, que enfrentó a Italia en la final de la Copa Davis en 1976. También estará Cristian Garin, ex jugador top 20.

Unipol Arena – Bolonia