Estados Unidos se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2024. Así también se habló durante el programa «Controcorrente» transmitido el 27 de agosto por Rete4. El invitado en cuestión fue el redactor jefe de Libero, Vittorio Feltre, que se quitó algunas piedras de los zapatos cuando habló sobre la guerra en Ucrania y el papel de Estados Unidos en la escena internacional.

Vittorio Feltre dijo: «Trump es el menos malo, pero no tengo ninguna simpatía por los estadounidenses: fueron los amos del mundo durante 60 años, pero lanzaron dos bombas atómicas, fueron a Corea y Vietnam y nadie entendió por qué. Luego las lanzaron. dos bombas atómicas, fueron a Corea y Vietnam y él no entendió una de las razones. Fueron a Irak y Afganistán y después de veinte años se retiraron. No me gustan los estadounidenses y debemos distanciarnos de ellos incluso si ayudaron. Nosotros durante la Segunda Guerra Mundial. Entre Trump y los demás, no ha cambiado mucho, incluso si «Trump no libra guerras, mientras que con Biden la cuestión es diferente». Los italianos ahora quieren saber por qué, después de un año y medio, el conflicto entre Rusia y Ucrania todavía no se ha resuelto. Todo esto suena extraño y también bastante estúpido».