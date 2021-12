«Conte bloqueó investigaciones sobre fondos venezolanos para M5» / La condena del político al régimen

Entrevista publicada hoy Armando Armas Para «Libero Quotidiano»: Miembro Fundador de Voluntad Popular – La formación política del partido de Leopoldo López y presidente interino en Venezuela Juan Quito, Fue elegido miembro de la Asamblea Nacional en 2016, lo que llega hasta el punto de argumentar Número de gobierno (Anterior y post) será de todos modos 5 Fue un obstáculo para la investigación de las denuncias de que Chávez y Maduro financiaron el movimiento Stelle.

Corrupción de Se dice que Girillo y Casaleggio financiaron el régimen de Caracas. Milán está ahora bajo investigación por parte de la Fiscalía del Estado, pero Armas du Giovanni describe toda la red utilizada por el gobierno comunista venezolano en «Libero». Movimientos del «sistema de resistencia» financiero“En todo el mundo se sabe que el exjefe de inteligencia de Chávez hizo las primeras acusaciones. Hugo Carvajal – Citar documentos financieros confidenciales, entre otras cosas, y más 5 El movimiento Stelle (que siempre ha negado esta acusación), Ed): Según Armas, no hay duda de que la reconstrucción de Savista, “El régimen venezolano tiene una larga y documentada historia de este tipo de acciones, intervención que nos ha sido confirmada a lo largo de los años por muchas fuentes diplomáticas fuera de Europa y alrededor del mundo.. «Nuevamente» Libero «Armas explica cómo es apropiado que las autoridades italianas realicen una investigación para restablecer la verdad correcta, pero se debe realizar una investigación internacional. Primero Chávez y el gobierno de Maduro Ahora: «El régimen venezolano ha ayudado e incitado a cualquier movimiento que se oponga y contradiga la política democrática y liberal, y en un país como Italia, no me sorprendería que lo hiciera con vínculos puramente estratégicos e históricos. Vínculos políticos, económicos y culturales muy fuertes con Venezuela.

«Ride Savista» y M5S: qué está pasando

Armas habla abiertamente «Interferencia ”fue realizada por VenezuelaComo otros regímenes dictatoriales, el intento de transgredir las reglas de naciones individuales alcanza un estado de condicionamiento. Medios, comunicación y negocios: En este punto, Dersey le pregunta al político opositor qué esfuerzos de investigación se están realizando a nivel parlamentario en Venezuela. Aquí están las consideraciones más potencialmente inflamables: «En enero-febrero de 2019 con el gobierno de Conte 1 (pero lo mismo continuó con Conte 2) Italia no reconoció al gobierno interino de Guaidò como un gobierno legítimo, lo que nos hizo muy difícil controlar este tipo de historias.«Pero no terminó ahí, según Armas. “Todo esto fue muy difícil […] Por Falta de relaciones directas y formales entre el gobierno interino y el gobierno de Conte. Recuerdo que esto fue en realidad un obstáculo para reconocer a Quito como el presidente legítimo de la Unión Europea.Maduro también es responsable de nombrar a los presuntos patrocinadores «clave» del anti-político Caracas para los M5: nuevamente, según Armas, la gente en Italia ha estado hablando durante años en la red de la dictadura venezolana.Rafael Lacawa fue el embajador de Venezuela en Italia e Isaiah Rodríguez fue el embajador de Venezuela en Italia. Luego, el embajador general Giancarlo di Martino en Milán y la embajada en Nápoles«Estas son las personas que supuestamente están asociadas con los M5 por financiamiento ilegal denominada en Armas Un «líbero» es serio y necesita la intervención inmediata de los investigadores para comprender si la evidencia citada está realmente verificada y es realista: «Hay muchos Altas personalidades italianas que han sido aliadas de un régimen que viola los derechos humanos Y que cometió crímenes de lesa humanidad. Este es un asunto muy serio y debe darse a conocer..

