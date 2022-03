¡Confirmada, la llegada de Borian! El mapa muestra el núcleo de Siberia hacia Italia. Hay una historia »ILMETEO.it

Clima: ¡Confirmación, Borian está llegando! El mapa muestra el núcleo de Siberia hacia Italia. hay historia

llego borián Revelaremos pronto cuando regrese. borián o puran Qué decir si quieres.

En cuanto al clima, el llamado «unnamed» o «inasignable», en definitiva, él, el boeriano, podría volver muy pronto, y las posibilidades de que eso suceda aumentan en unos días.

en detalle borián Es un viento helado que sopla sobre las tierras interminables durante el invierno. Siberia y las llanuras kazajas hacia los Urales o las llanuras sármatas en la Rusia europea. A veces ráfagas de viento Desde el viento puede llegar 100 km/h acompañado de ventiscas que provocan una fuerte disminución de la visibilidad, Aumenta significativamente la sensibilidad al frío. La principal ventaja es que es una corriente de aire glacial porque proviene de una zona donde hay una «película fría», es decir, Una capa de aire extremadamente fría y pesada cerca del suelo. Y no más de 1000/2000 metros. Este evento en particular generalmente permanece confinado a Rusia o a la mayor parte de Europa del Este, sin embargo, En algunos casos también puede aparecer en Italia.

Pero, ¿qué causa estas olas de escarcha? Debes encontrar la razón arriba Polo Norte Donde entre enero y marzo, cada 5/6 años hay una sorpresa estratificado. Con este término, en meteorología, nos referimos al término anómalo e intenso. Calefacción Desde estratosfera terrestre, sobre la región ártica, para también 30°/40°C en unos días. Este calentamiento, una vez activado, tiende gradualmente a expandirse hacia la troposfera superior, dividiéndose literalmente vórtice polar. Y eso es exactamente lo que podría volver a suceder, ya que los cálculos apuntan a un episodio inminente de calentamiento global sobre Siberia Lo que en realidad podría causar que el vórtice polar se estrelle.

Ya ha ocurrido en el pasado y por eso sabemos muy bien que las aristas de un mismo vórtice pueden bajar de latitud, dando como resultado una fuerza Olas de escarcha a la cuenca mediterránea. Aunque las estadísticas no verán una repetición de este fenómeno para este año (el último fue en realidad hace solo 4 años), según las últimas actualizaciones un Fuerte calentamiento en la parte superior de la estratosfera Ya estos días terminaron Siberia.

precaución En la segunda quincena de marzo, y en particular del sábado 19 al domingo 20 y especialmente entre el lunes 20 y el martes 21, un núcleo de aire frío siberiano penetrará hacia el centro de Europa y hacia Italia desde la Puerta de los Balcanes, penetrará ampliamente en Valpadana y atacará las regiones del Adriático y luego fluir hacia el resto del Mediterráneo. Tenga en cuenta que no solo habrá nieve en forma de tormentas y ventiscas, sino que las heladas pueden persistir no solo durante la noche, sino también durante el día y durante varios días.