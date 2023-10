Conferencia Sumay. Maggie: «Dentro de dos años, 39.000 médicos abandonarán el NHS. Sin una inversión crucial en personal, los riesgos para la salud pública colapsarán a partir de 2025».

La sanidad en nuestro país, aunque está en crisis, todavía no ha tocado fondo. Pero dentro de dos años, advierte el secretario general Somay Asparov, unos 39.000 médicos abandonarán el Servicio Nacional de Salud debido a dimisiones voluntarias, jubilación, abandono de concursos públicos o elección de médicos en el sector privado, en cooperativas o en el extranjero. “Las decisiones tomadas hasta ahora nos llevan a una encrucijada: ¿sanidad pública o sanidad privada?”, advierte Magee durante el 55º Congreso SOMAI en Roma. Relación

10 de Octubre – Dentro de dos años, aproximadamente 39.000 médicos abandonarán el NHS por dimisión voluntaria, jubilación, abandono de concursos públicos, elección de la práctica privada, cooperativas o viaje al extranjero. Esta fecha podría representar un punto de no retorno para el NHS. El secretario general de Sumay Asuprov dio la alarma, Antonio Maggi, Durante el informe que abrió los trabajos de la 55ª Conferencia Nacional de la Unión, en Roma…

Magee ha identificado lo que, en su opinión, son los problemas críticos clave para el sistema: el envejecimiento demográfico, la financiación del NHS, la escasez de personal y las bonificaciones del personal, y desde una perspectiva proactiva ha buscado sugerir también soluciones.

“Pretendemos centrar el trabajo de la conferencia en un tema de gran actualidad: El futuro de la asistencia sanitaria italiana De hecho, “¿Qué futuro tiene la clínica ambulatoria especializada: pública o privada?” Es el título de la quincuagésima quinta Conferencia Nacional. ¿Cómo se podrá implementar la Misión 6 del PNRR ante la ausencia de políticas de personal reales y concretas y los muy limitados recursos económicos disponibles? Señaló que hoy nos enfrentamos a una escasez generalizada de profesionales médicos que quieran trabajar en nuestro NHS.

Para Maggi, está claro que «las opciones tomadas hasta ahora nos llevan a una encrucijada: ¿sanidad pública o sanidad privada? Si la sanidad se desplaza hacia el sector privado, esta elección implicará mayores costes para los italianos debido a las duras reglas del mercado dirigidas únicamente a lucro, lo que significa adiós a la universalidad, la justicia y la igualdad entre los ciudadanos frente a la enfermedad”. Pero «la mala salud pública», advierte el secretario nacional Somay Asuprov, «conducirá enormes costes en términos de salud y esto afectará inevitablemente al sistema de producción debido a las jornadas laborales perdidas, costando así a nuestro país muchos puntos del PIB».

La situación actual no es cómoda. «Ya hoy – explica Maggi – vemos un área abandonada que, de hecho, está disminuyendo en el número de sus principales protagonistas: médicos especialistas en consultas externas, médicos generales, pediatras que disfrutan de libertad de elección. Además, vemos un espacio vacío. «La desertificación de la atención sanitaria está provocando la extinción de los trabajadores del NHS».

Magee señala con el dedo las “decisiones políticas impías” tomadas “a lo largo de los años” que han significado que “la provincia ya no puede satisfacer eficazmente las necesidades de la gente, obligando a los pacientes a ir cada vez más al hospital en lugar de recibir tratamiento en casa”. O clínicas ambulatorias. «La escasa oferta de especialistas en la región, con menos horas de atención en las clínicas, es una de las principales razones que ha provocado interminables listas de espera sumada a la medicina defensiva y la creciente demanda por la salud de las personas».

«Lamentablemente – prosigue el líder Somay Asuprov – el modelo de asistencia sanitaria pública, establecido por la Ley nº 833 de 1978, ha sufrido numerosos cambios. El resultado de estos cambios está ante nuestros ojos: una asistencia sanitaria insuficientemente financiada, dispar, desigual e injusta». está cada vez más subcontratado, menos producido por las empresas de salud y pobre en recursos y personal que casi no puede satisfacer las necesidades de salud de las personas”. Sin embargo, a pesar de la retirada de recursos económicos, nuestro sistema sanitario ha aguantado el mayor tiempo posible, pero ¿a qué coste? “Falta de inversión, salarios entre los más bajos de Europa, difícil acceso a la atención sanitaria, falta de personal, condiciones laborales difíciles, quejas y actos de violencia, incluso mortales, contra los trabajadores sanitarios.

“Todo – advierte Massey – afecta a la calidad de la asistencia, a pesar de los esfuerzos de los trabajadores sanitarios y de la percepción de los ciudadanos, que se quejan de listas de espera interminables, estructuras a menudo ruinosas, equipos obsoletos, información deficiente y falta de tiempo dedicado a la atención médico-paciente. comunicación. Con todo lo que hay en él”.

Tras describir el estado del sistema, Magee analizó cuáles eran a su juicio las principales cuestiones críticas

Envejecimiento demográfico

«Italia, en términos de PIB, invierte menos que la mayoría de los países europeos, pero tiene una esperanza de vida mayor que otros países europeos. Si bien la población ha disminuido en los últimos 10 años, de 60 millones a poco más de 58 millones, el número de personas mayores la edad de sesenta y cinco años ha aumentado, de 12 millones a 14 millones. El envejecimiento de la población es un indicador excelente para subrayar el excelente nivel de atención, pero conduce claramente a un aumento de las enfermedades crónicas y, por tanto, a un aumento de la demanda de salud con un aumento del gasto sanitario que “hoy ya absorbe entre el 70 y el 80% de los presupuestos regionales, con un riesgo real de superar el umbral de sostenibilidad”.

Financiación del Servicio Nacional de Salud

«Durante más de diez años, hemos sido testigos de la ausencia de una visión política y una estrategia para apoyar la salud pública, con un estancamiento limitado a abordar únicamente problemas urgentes. La falta de financiación, de 2010 a 2019, ascendió a 37 mil millones de dólares. Ministro de Salud Orazio Schillaci confirmó, en respuesta a una pregunta en Room hace dos semanas, estos datos.

Números de trabajadores de la salud

“Parece necesario relanzar las políticas de capital humano en el sector sanitario para fortalecer y (re)incentivar lo que es la columna vertebral del NHS: la inversión en trabajadores sanitarios con recursos limitados y una planificación adecuada de las necesidades de todos los profesionales sanitarios. procesos de formación, evaluación y potenciación de competencias según un enfoque multiprofesional”.

Salarios de los trabajadores de la salud.

«Los salarios de los trabajadores sanitarios y de los médicos son definitivamente una prioridad. Si queremos que nuestros médicos se queden en Italia, no hay otra opción y, sobre todo, debemos ser competitivos con los salarios que se ofrecen en otros países. ¿Cómo podemos creer que nuestros médicos ¿No viajarían al extranjero si los salarios italianos anuales, expresados ​​en dólares, fueran 204.000 dólares menos que los de Luxemburgo; 93.000 dólares menos que los de Alemania; 73.000 dólares menos que los del Reino Unido; 35.000 dólares menos que los de Suiza? No hay otra solución que tener que «pagar nuestros «Hay más médicos, de lo contrario, a corto plazo, no tendremos ninguno en Italia».

De ahí el llamamiento de los Reyes Magos desde la plataforma del 55º Congreso de Somai Asorov, «Esperamos un cambio real en el ritmo de la política sanitaria. Basta de declaraciones estériles y generales de compromiso con el NHS público. Abramos, como ciudadanos y médicos, un debate real reuniéndonos y escuchando, especialmente a aquellos que trabajan en este campo, para encontrar soluciones comunes en nombre de la mutualidad: disponibilidad”. Respeto, competencia, escucha y hechos tangibles.

“Para 2025, que es la mayor preocupación de Maggie, perderemos fisiológicamente 14.493 médicos generales y pediatras con libertad de elección; 3.674 especialistas en clínicas ambulatorias; 20.500 directores médicos para un total de 38.667 médicos, sin contar las jubilaciones anticipadas, las renuncias voluntarias y los médicos que emigran. En el extranjero.» Con el abandono que los médicos sienten hoy después del virus Corona, como todos los trabajadores de la salud, y la falta de interés en mantener el NHS, muchos médicos y profesionales de la salud, especialmente los más jóvenes, pero no solo, se ven empujados a buscar alternativas. formas de vivir: «Menos burocracia, más seguridad, mejores salarios y mejor regulación».

“Si no se realizan inmediatamente inversiones serias y decisivas en el personal sanitario – advierte Maggi – la salud pública italiana tal como la conocemos hoy, incluso si está en crisis, corre el riesgo de colapsar a partir de 2025 porque, como hemos visto, casi 39 mil Faltan médicos: renuncias voluntarias, jubilaciones anticipadas, concursos generales abandonados, falta de reemplazos para especialistas externos, cada vez faltan más áreas en la medicina general, cada vez más médicos optan por trabajar en el sector privado, en cooperativas o viajando. Las propuestas de las que proceden son económicas y permiten una calidad de vida mucho mejor. Seguir proponiendo las mismas recetas que reflejan más ideología que realismo es una elección suicida con resultados en gran medida predecibles.

¿Cuáles son las soluciones? Sumai Assoprof tiene sus sugerencias.

un ejercicio

“Parece que es necesaria una reforma del itinerario formativo que podría organizarse, por ejemplo, sobre la base de 4 primeros años teóricos iguales para todos, seguidos de 4 años de formación práctica especializada, ya sea en medicina general o como especialización. en una rama particular de la medicina, seguido de 3 años electivos de superespecialización a través de… «Maestría universitaria. De esta manera, ya no tendrá batas grises, sino que completará su formación médica para ingresar al NHS. Esto obviamente requiere una planificación seria en el número de plazas y especialidades.»

Listas de espera y escasez de especialistas

«Actualmente los especialistas ambulatorios desempeñan puestos permanentes que van de 5 a 30 horas semanales, con un promedio de 25 horas. Inmediatamente podemos pensar en un aumento promedio estimado de aproximadamente 7 horas semanales, lo que elevaría la tarifa horaria promedio ​la actual es de 25 a 32 horas por semana. Las regiones que se quejan de largas listas de espera y de la escasez de especialistas en lugar de médicos extranjeros pueden proponer un aumento de horas para nuestros colegas que no tienen el límite de horas y que trabajan de forma permanente y, por lo tanto, ya trabajan en De conformidad con el artículo 20, apartado 1 de la actual ACN, por lo tanto pedimos a las regiones que propongan un cambio inmediato a contratos permanentes para los especialistas ambulatorios que actualmente trabajan con un contrato de duración determinada en el Servicio Nacional de Salud. Las regiones también obtendrán importantes ahorros económicos debido a que el coste del trabajo permanente por horas es menor que el coste del trabajo de duración determinada.

«Algunas regiones podrían haber utilizado, y todavía pueden hacerlo, colegas especialistas que esperan en la lista en lugar de recurrir a médicos que aún no son especialistas o llamar a extranjeros que no están autorizados a ejercer en Italia o, peor aún, ‘operadores de código'». En segundo lugar, basta con trabajar contratos negociados por cooperativas de los llamados “operadores de tokens” con costos por hora mucho más altos (un total de 150 euros por hora para los operadores de tokens frente a un total de 35,68 euros para los especialistas de SUMAI), causando daños evidentes a Para resolver completamente la escasez de especialistas, esto probablemente no lo hará en gran medida asignando estos especialistas a las clínicas ambulatorias emergentes de hogares comunitarios, hospitales comunitarios y atención domiciliaria.



Salarios

«Es absolutamente necesario buscar recursos económicos para elevar los salarios de los médicos y trabajadores de la salud a niveles europeos. A la espera de recursos adicionales, podríamos considerar la aplicación de una exención fiscal temporal sobre las compensaciones proporcionando un impuesto fijo del 24% para todos los trabajadores de la salud que trabajar en el sector público hasta que se asignen recursos suficientes a los salarios.

Reclamaciones médicas legales

«Limitar las demandas y quejas contra médicos y trabajadores de la salud mediante compensaciones, que actualmente son pagadas íntegramente por el NHS. La solución podría ser emitir reglas: desalentar las quejas que no tienen motivo para presentarse porque a menudo son imprudentes».

“Pedimos a este gobierno – concluyen los Reyes Magos –, para cerrar la brecha salarial que nos distingue de otros países europeos, reducir la burocracia y brindar mayor protección y atención a los trabajadores de la salud que han demostrado durante la pandemia que también sacrifican sus vidas para ayudar y tratar a las personas. En resumen, le pedimos al gobierno que haga un cambio”.

10 de octubre de 2023

© Todos los derechos reservados



Otros artículos sobre trabajo y carreras.