Conferencia antes de Turín Napoli Live

12.38 p. m.

Todas las ausencias del Torino

Las ausencias hoy han sido numerosas y Mazzarri lo confirmó en la rueda de prensa: de hecho, los lesionados Meret, Natan y Oliveira, además de Anguissa y Osimhen, se perderán la Copa Africana de Naciones. Elmas ya ha sido vendido y aún falta evaluar las condiciones de Juan Jesús, Gaetano y Politano.

12.24 p.m.

Napoli destina 60 millones para la Champions

De las palabras de Mazzarri en la conferencia se desprende la necesidad de intervenir en el mercado. Para la Liga de Campeones se han destinado 60 millones de euros y entre los objetivos están Dragosin, Samardzic y Soumare, además de Mazzocchi, que ya ha llegado. Intentaremos atacar el cuarto lugar fortaleciendo al equipo.

12.09 p. m.

Mazzarri elogió a Mazzucci

Durante la rueda de prensa, Mazzarri habló de Mazzocchi, su primera compra, anunciada oficialmente ayer: «Estamos hablando de un chico excepcional, que tiene mucha energía, hablé con él. El que viene aquí debe estar motivado y trasladar energía a los que duermen después de 2-3 años. Escrito por Lorenzo N«No tenía alternativa. Hablé con Mazzocchi y me di cuenta de que podía ser titular y que sería útil».

11:52

Mazzarri y los diacríticos

Mazzarri no dio muchas indicaciones sobre la formación, pero explicó que hay varias dudas: Juan Jesús no está en su mejor momento, como tampoco Gaetano y Demme. Politano se está recuperando. Kajusti y Lobotka están bien. Se prefiere a Raspadori sobre Simeone en ataque.

11:51

Finaliza la conferencia de Mazzarri

«Nápoles es mi casa. Todavía no he podido repetir lo que hice en mi primera experiencia. Casi me siento en deuda. Espero lograr algo pronto». Así acabó la rueda de prensa de Mazzarri antes del partido contra el Torino.

11.50 am

Mazzarri habla de las condiciones de Politano

«Politano me da esperanzas para su recuperación. Gaetano lo está intentando, Kagosti y Lobotka están bien, y yo también estoy intentando recuperar a Demi. Estamos en nuestros niveles más bajos tanto en el centro del campo como en la defensa».

11.49 am

Mazzari: “Hay que proteger Kvaratskhelia”

«No es bueno ver que, a pesar de la tecnología, se comete una falta con un balón largo. Luego se amonesta a Kvaratskhelia, cuando tiene una media reacción, y este es un tema que necesita más exploración. Kvarat sufre todo tipo de violaciones». faltas”. «Las cosas y el VAR no interfieren y lo mismo ocurre con Osimhen».

11.45 horas

Mazzarri: «El resultado contra Monza es falso»

«¿Puntos anotados? No se pueden comparar momentos. En este momento faltan siete u ocho jugadores clave y luego las opiniones cambian según los resultados, como es el caso de Monza. Es parte del fútbol y hay que aceptarlo».

11.43 am

Mazzarri y la hipótesis de la triple defensa

«Contra Monza no jugamos con tres jugadores, nos quedamos con cinco. Si el extremo alto cae, entra Di Lorenzo. Mañana también nos arriesgaremos si no tenemos cuidado, porque el Torino te ataca en el puesto opuesto.»

11.41 am

Mazzarri habla de elegir delantero

«El año pasado solo jugó un partido desde el principio. Raspadori es un delantero centro maniobrable, tienen diferentes características. Seguiré el entrenamiento hasta el final y decidiré quién sustituirá a Osimhen. Simeone siempre está sonriendo, él es así «. Un chico divertido y precioso, todos deberían ser como él”.

11:39

Mazzarri vuelve a hablar de Monza

«Jugamos bien, creamos 7-8 oportunidades de gol y sólo permitimos medio contraataque. Terminamos el partido 4-2-4 e intentamos ganarlo. Si seguimos jugando así ganaremos muchos más partidos». «Pero tuve ganas de decir locuras toda la semana».

11:38

Mazzarri sobre los masoquistas y los heridos

«Estamos hablando de un chico excepcional, tiene una gran energía, hablé con él. Quien venga aquí debe estar motivado y transmitir energía a los que duermen después de 2-3 años». Luego sobre Di Lorenzo: «No tenía sustituto. Hablé con Mazzocchi y entendí que podía ser un comodín y que sería útil. ¿Lesiones? Han pasado muchas cosas, me preocupan las ausencias. Gaetano probará hoy y nosotros Hablaremos con Juan Jesús que no está arriba, pero veremos si «podemos recuperarlo».

11.27

Mazzarri, primeras declaraciones

A continuación las primeras declaraciones de Mazzarri: «Para 2024, me gustaría que la tendencia fuera la contraria en términos de resultados. Con Monza lo hicimos muy bien, lo único que falta es el resultado».

11.17 am

Mazzarri, la conferencia está a punto de comenzar

Unos minutos y comenzará la rueda de prensa de Mazzarri: la primera cita con la prensa del técnico del Napoli será en vísperas del debut de los azzurri en 2024.

11:04

Meret salió y puso en marcha a Cajusti: las selecciones de Mazzarri

Contra el Torino con Juric comenzaremos de nuevo con algunas certezas pero también con jugadores que serán útiles en los próximos partidos. Uno de ellos será Kajusti, que, a la espera del mercado de fichajes, es el sustituto natural de Anguissa y se unirá a Lobotka y Zielinski en el centro del campo. Hay que vigilar el estado de Gaetano porque ayer también realizó un entrenamiento personal. Entre la nueva plantilla, Giulini es titular en lugar del lesionado Meret.

10.49 am

Mazzucci es el primer fichaje del Napoli

Ayer se hizo oficial Pasquale Mazzucchi Como primer fichaje del Napoli: su camiseta número 30, escribió una publicación en las redes sociales para saludar a su nueva afición. «La camiseta azul es la realización de un sueño». (Noticia completa aquí)

10.36 am

La última alineación: Dudas en ataque

Al inicio del nuevo año y al final de la primera vuelta, Mazzarri pudo confirmar al delantero del pasado viernes. Raspadori está al frente de la clasificación, y Simeone espera su momento, y aunque esté en el banquillo, espera poder aportar su granito de arena antes del minuto 85, cuando le toque ante el Monza. El delantero seleccionado estará acompañado por Kvaratskhelia y probablemente por Politano, que ayer por la mañana volvió a los entrenamientos del grupo y se ha recuperado. Lindstrom rasca detrás de él.

10.29 am

Mazzarri regresa a Turín

Partido especial de mañana para Walter Mazzarri, que regresa a Turín, donde entrenó de 2018 a 2020: fue la penúltima experiencia antes de regresar al Nápoles. Entretanto, la desafortunada crisis de Cagliari duró sólo unos meses.

10.20 am

Nápoles, ¿cuántos goles hay en el mercado?

El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha identificado varios objetivos para el mercado de invierno además del ya llegado Mazzocchi: desde Dragocin hasta Soumare, se ha centrado en todos los nombres del mercado de invierno. (Artículo completo aquí)

