Conference League: Fiorentina – Puskas Accademia finaliza con marcador de 3-3 – Noticias

La Fiorentina empató 3-3 con el visitante húngaro Puskas Accademia en el partido de ida de las eventuales eliminatorias de la liga de conferencias.Arte audaz Viola inmediatamente iba perdiendo por dos goles en unos sorprendentes 12 minutos, luego logró darle la vuelta al resultado y finalmente sufrió la remontada de los visitantes.

Ahora el partido de vuelta en Hungría la próxima semana será crucial para clasificarse a la fase de grupos en una competición que ha perdido en la final en los últimos dos años.

La primera parte estuvo llena de errores y casi todo fue olvidable para los de Rafael PalladinoEn su primer partido como técnico en Europa, la Fiorentina presentó tres cambios básicos respecto a las expectativas de la jornada anterior: Parisi en defensa en lugar de Biraghi, Bianco en el centro del campo en lugar de Amrabat y Beltrán en el centro del ataque en lugar de Kane. Ocho minutos y el árbitro francés Delagude pita penalti al húngaro por una clara falta dentro del área de Kayode sobre Naji: en una jugada lenta de un pase atrás de Bianco hacia su colega, así como en la intervención del defensa Viola que va a la meta. Pelota con mucha satisfacción. Tiro penal convertido por el propio Capitán Naji. Cuatro minutos y Puskas duplica la ventaja: Kayode comete otro error con un pase en el centro del campo, que es recuperado por Ormond-Auteuil, que inmediatamente inicia un contraataque para los húngaros liberando rápidamente a Soysalo, que entra al área por la derecha y con una diagonal cerrada. Golpes de De Gea. Casi durante todo el primer tiempo, la Viola cometió muchos errores en su estilo de juego, y por momentos pareció un equipo desorganizado.

Sin embargo, en la segunda mitad lograron volverse más pronunciados.. En el minuto 42, Bianco realizó un magnífico disparo lejano, pero el balón rebotó en la escuadra. En el tiempo añadido (47′) la Fiorentina logró reducir distancias: Sutil recibió el balón dentro del área y disparó, metiendo el balón en el ángulo inferior derecho de Pichi, donde el portero no pudo alcanzarlo. Al inicio de la segunda mitad, Palladino deja a Kayode y Beltrán en el vestuario para presentar a Dodo y Kane.

El Viola Ensemble vuelve a arrancar con una actitud diferente y más proactiva. En busca del empate. En el minuto 52, Kane estuvo a punto de marcar y fue enviado al área por Quarta tras una labor individual, pero su disparo diagonal chocó con los pies de Peachey, que envió el balón al saque de esquina. En el minuto 56, Palladino también jugó la carta de Ikone para Colbani. En el minuto 53, la Fiorentina estuvo cerca de marcar: el balón salió del área en el córner y Dodo disparó desde fuera pero falló. En el minuto 65, gran oportunidad para la Fiorentina: cabezazo de Sutil, Ikone aparece solo ante el portero y dispara hacia atrás. El objetivo está cerca. Llega al minuto 67: En un tiro de esquina, Quarta cabecea el balón desde el centro del área y lo mete al arco, poniendo el marcador 2-2. Dos minutos y la Fiorentina también tendría la oportunidad de tomar ventaja: Sutil envió a Ikone al arco que vio a Kane solo en el centro del área, pero el pase del francés fue demasiado fuerte y desperdició una oportunidad increíble.

En el minuto 75, la Fiorentina consiguió remontar: Ikone recupera el balón en el medio campo y lo envía adentro para Kane, quien rápidamente ingresa al área donde dispara un tiro diagonal que va a la derecha de Pichie, poniendo el marcador 3-2. Pero Puskas no se rindió y en el minuto 80 estuvo muy cerca de igualar con un cabezazo cerca del área de Nisila y una estupenda intervención de De Gea, que desvió el balón a córner. Sin embargo, todo nació de un error del que cometió Viola. El gol del empate llegó dentro del área y llegó en el minuto 89 con un cabezazo de Gola, que saltó libre al centro del área tras un saque de esquina. A los cuatro minutos del tiempo añadido, el árbitro francés Delagude hizo sonar su silbato. Todo quedó aplazado hasta el regreso a Hungría.

Palladino: «Posición equivocada»



“Tuvimos un mal comienzo, con errores enormes que ni siquiera veo en los entrenamientos. Hicimos un buen trabajo para volver al juego y recuperar el espíritu de equipo, y luego conseguimos el empate con un tiro libre. Hay arrepentimiento. No podemos conceder un gol así. Obviamente yo estaba «quiero ganar y pensé que podíamos ganar. Estamos detrás, somos frágiles y tenemos que analizar todo y entender que en estos partidos vamos a ganar». Tengo que entrar al campo de la manera correcta. La responsabilidad también recae sobre mí». Así llegó el técnico de la Fiorentina, Rafael Palladino, tras empatar 3-3 en casa ante la Puskas Accademia en el partido de ida de las eliminatorias de la Conference League.

«Pido a los jugadores que aporten más y al club que me ayude. Faltan jugadores en defensa, en el centro del campo y en las bandas. Sé que trabajan las 24 horas del día, pero lo sabíamos con la presencia». de muchos jugadores.» Cambiar la salida será difícil, ya que el equipo se formó en unos días y me gustaría ver la solidez de mi equipo, que no veo. Somos un compromiso y no tiene sentido. Primero”, añadió el técnico que llegó en esta época del año a Florencia procedente de Monza.

