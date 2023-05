Concertone May Day, espera 200 mil en Piazza San Giovanni. Planificador de tráfico y transporte público: mapa

Un área de seguridad custodiada por fuerzas del régimen en las inmediaciones del andén, calles cerradas, buses que cambiaron sus rutas y el metro está activo hasta la 1:30 de la noche, pero con posibilidad de parada temporal en el andén. San Juan. Para mañana se realiza un plan extraordinario de tráfico y transporte, con motivo del tradicional «Concertone» del 1 de mayo, que comenzará a las 15.00 horas y finalizará sobre la medianoche.

El evento, organizado por la CNT con motivo del Primero de Mayo, será presentado por Ambra Angiolini con Fabrizio Biggio. Y como es habitual, decenas de miles de personas saldrán a la calle, también de otras regiones italianas: el año pasado, según los organizadores, la asistencia fue de casi 200.000 durante todo el día. El objetivo este año es superar ese número, gracias también al fin de las medidas de prevención del Covid y la recuperación del turismo (y las llegadas en general) en la Ciudad Eterna. Desde ayer, ha habido mucha gente (especialmente jóvenes) alrededor del escenario instalado en la Piazza San Giovanni, donde se estaban realizando los ensayos del espectáculo, para echar un vistazo a algunos grandes nombres o simplemente para tomarse una selfie. Pero mañana, el factor meteorológico desconocido sigue siendo fuerte, lo que podría dificultar la vida de los espectadores de Concertone.

Tallas

El plan de circulación comenzará mañana por la mañana: se definirá una zona segura entre piazzale Appio y viale Carlo Felice (entre Piazza di Porta San Giovanni y via Conte Rosso), via Conte Rosso, via Ludovico di Savoia (entre via Emanuele Filiberto y via Conte Rosso), vía Domenico Fontana, Piazza San Giovanni in Laterano (el sector entre Scala Santa y el Obelisco), Piazza di Porta San Giovanni y Piazza Appio. El acceso al área de seguridad se realizará a través de cinco puertas, que estarán vigiladas por la policía: Piazza di Porta San Giovanni, cerca del Santuario de la Scala Santa (lado del teatro); Via Emanuele Filiberto, cerca de Ludovico di Savoia; Viale Carlo Felice, cerca de Conte Rosso; piazza di Porta San Giovanni, a la altura de los arcos de la piazzale Appio; Piazza San Giovanni in Laterano, cerca del Santuario de Scala Santa (por el lado de Domenico Fontana), para los fieles que quieren ir a Scala Santa.

restricciones

A partir de las 8 a. m., se prohibirán los cruces en Piazza di Porta San Giovanni y Piazza di San Giovanni in Laterano (entre el obelisco y el Santuario Papal de Scala Santa), vía Emanuele Filiberto (entre Via Ludovico di Savoia y Piazza di Porta San Giovanni) , via Carlo Felice (tramo entre Conte Rosso y Piazza di Porta San Giovanni), via Ludovico di Savoia (tramo entre Conte Rosso y via Emanuele Filiberto) y via Umberto Biancamano (tramo entre Via Conte Rosso y via Emanuele Filiberto). Además, si es necesario, la policía local también podrá cerrar vía La Spezia, vía Taranto, vía Appia Nuova (entre piazzale Appio y piazza Re di Roma), vía Magna Grecia (entre piazzale Appio y Largo Magna Grecia) y Largo tostadas. . Antes de la medianoche de hoy, todos los vehículos estacionados en Piazza di Porta San Giovanni, Via Emanuele Filiberto, Viale Carlo Felice, Via Umberto Biancamano, Via Ludovico di Savoia, Via Domenico Fontana, Piazza San Giovanni in Laterano y Via Sannio deberán retirarse unos 50 metros de Piazzale Apio. Un plan excepcional también para el transporte público: a primera hora de la mañana, las líneas 3Nav, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 y 792 se desviarán al final de la ceremonia. Desde Loves hasta la limpieza del área, complételo a las 5 a.m. de la mañana siguiente. Las líneas nocturnas nMA, n3d, n3s y nMC también se convertirán. El servicio de Metro A, B, B1 y C se extenderá hasta la 1.30 de la noche. Sin embargo, por razones de seguridad, las estaciones de San Giovanni y Manzoni pueden cerrar a partir de las 15:00 horas. Si es necesario, puede utilizar la estación Re di Roma de la línea A y la parada en piazza Lodi del metro C.