El dolor de espalda es una de las cosas molestas que afectan a todos. Una mala postura, un estilo de vida sedentario y la escoliosis o los problemas de salud en general pueden ser factores que influyen en el dolor de espalda.

No siempre es posible eliminar esta incomodidad y, a menudo, es necesario tomar un descanso bajo la prescripción de un médico. Todas estas horas o días, anulado por este dolor que no te permite moverte con agilidad, ya no es posible recuperarte de él.

No hay duda de que con el dolor de espalda es difícil trabajar incluso estando sentado unas horas, pero también hacer compras o tareas domésticas. Todos los compromisos que no se pueden aplazar y que se superpondrán y exacerbarán otros compromisos para los próximos días.

Cómo regalarte un momento de lujo en solo 15 minutos

Para afrontar mejor su día con mucha energía y despedirse del dolor de espalda, puede utilizar una herramienta inusual incluso durante tan solo 15 minutos. eso es estera de acupresión Muy similar a una esterilla de yoga con una sola diferencia fundamental: en lugar de ser suave, está «tachonada», por así decirlo.

Este tapete está diseñado para estimular los puntos de acupresión y reflexología de la medicina china a través de la práctica de un Automasaje Utilizando los principios de la acupuntura. Cientos de golpes en la alfombra entrarán en contacto directo con la piel y la presión estimulará la circulación.

La presión también generará una liberación de endorfinas y oxitocina, que aumentará la relajación al liberar gradualmente el estrés y así reducir los calambres musculares.

Con esta herramienta excepcional, podemos despedirnos del dolor de espalda y ganar una gran cantidad de energía en tan solo 15 minutos.

La esterilla de acupresión proporciona un masaje pasivo que relaja el cuerpo después de solo 15 minutos usando su peso corporal. Tratamiento cómodo y perfecto que puedes hacer cómodamente en casaRelajación entre el noviazgo y el otro.

El primer uso puede parecer doloroso e incómodo. Esto se debe a que las agujas, aunque sean de plástico y de cabeza redonda, causarán algo de dolor. Pero después de unos minutos comenzará a sentir calor, debido al aumento del flujo sanguíneo, que relaja gradualmente los músculos y alivia el dolor de espalda.

