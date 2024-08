«Con el hambre y la censura de Maduro, Italia nos está ayudando».

«Pido al gobierno italiano y a la primera ministra Giorgia Meloni que nos apoyen “En el proceso estamos emprendiendo para que se respete la soberanía y Venezuela pueda por fin tener paz”. Este es el llamamiento realizado vía Adnkronos por Williams Dávila, político venezolano y actual diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Acción Democrática. Aunque las protestas en el país sudamericano no amainan tras los resultados de las recientes elecciones, el presidente saliente Nicolás. Maduro declaró su victoria con el 51,2 por ciento de los votos, pero la oposición antichavista denuncia el fraude y afirma que fue un éxito. En los últimos días, Dávila marchó por las calles de Caracas para exigir el reconocimiento de Edmundo González, el candidato de la oposición. como presidente electo: “Así lo demuestran los más de 7 millones de votos emitidos por los venezolanos, tanto hombres como mujeres. Por eso seguiremos luchando”.

El parlamentario venezolano, miembro del Instituto Milton Friedman, explica que “la comunidad internacional puede presionar desde el exterior, para que el Consejo Nacional Electoral (ed.) pueda presentar los registros que dice tener”. La Primera Ministra Meloni sabe que se deben respetar la voluntad y la soberanía del pueblo y estoy seguro de que apoyará lo que digo.. Lo ocurrido el 28 de julio fue un fenómeno electoral que no habíamos presenciado desde el siglo pasado. La gente acudió en masa a las urnas y votó por Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela. Según Dávila, la Unión Europea también puede desempeñar un papel decisivo a la hora de poner de relieve la situación del país: “El régimen de Maduro debe saber que no”. uno se instalará aquí hasta que prevalezca la soberanía”.

mientras Continúan los disturbios en Caracas. Al menos 24 personas murieron en las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio, informó en X la organización de derechos humanos Provia. El balance se refiere a los días comprendidos entre el 28 de julio y el 5 de agosto: “La realidad de lo que está pasando en el las calles de mi país es un proceso sistemático de represión, generando inseguridad y miedo por nuestra libertad. Los venezolanos – continúa Dávila – fuimos valientes al salir a las calles en muchas ocasiones históricas, pero lo que estamos viviendo ahora no se puede comparar con otros años, como lo son otros años. cualquiera podría ser arrestado sin cometer ningún delito, lo que sostienen Edmundo González y María Corina Machado (política y activista de derechos humanos, editora), se considera motivo suficiente para arresto”.

“El caso más reciente que tuvo un impacto enorme”, dice el parlamentario opositor, “es el de una politóloga y profesora universitaria de la Universidad de California, que estaba a punto de volar a Buenos Aires, Argentina, de vacaciones. Se le permitió abordar el avión y fue arrestada y detenida”. En régimen de aislamiento por más de 24 horas, sin autoridad competente que le dé aclaraciones, ella es sólo una profesional que se dedica a la labor humanitaria, y solo por eso fue. detenido. Venezuela se encuentra en una situación insostenible. Los ciudadanos se ven obligados a borrar chats, borrar fotografías y deshacerse de todo aquello que pueda implicarles como partidarios de la oposición.. «Este es sólo un ejemplo de la naturaleza totalitaria del régimen ilegítimo de este país».

No es casualidad que Maduro haya declarado la “guerra” a la aplicación de mensajería WhatsApp por motivos de seguridad: “Las redes sociales en Venezuela eran nuestra única forma de expresarnos de la forma más libre posible, de informarnos y saber lo que realmente está pasando”. En el país, debido a que existe una situación de censura desde hace años, los medios tradicionales no pueden ser completamente transparentes, de lo contrario serán cerrados y confiscados por el Estado, por eso las redes sociales han sido el espacio de comunicación de todos nosotros – enfatiza Dávila -. Intenta suprimir las redes sociales para evitar que la gente se informe, suba información o evidencia de crímenes de lesa humanidad, violaciones a derechos constitucionales y más, y WhatsApp fue la aplicación que Maduro ordenó eliminar de los teléfonos porque es de allí, afirma, que se produjeron las supuestas conspiraciones. Quieren cerrar WhatsApp porque era fundamental como medio para detectar fraudes, y por el simple hecho de que no pueden controlar el principal canal de difusión utilizado para documentar y denunciar lo que venimos viendo desde el 28 de julio. . El régimen tiene miedo de lo que no puede manipular ni controlar”.

Dávila pinta un panorama devastador cuando se le pide que evalúe la experiencia del gobierno de Maduro: “El país se encuentra en un estado de extrema pobreza.con una alta tasa de inseguridad alimentaria que ha dejado a un gran segmento de la población sufriendo diversos grados de desnutrición. Sin mencionar el saqueo de la petrolera estatal PDVSA, resultado de la mala gestión y la corrupción masiva que existe desde los días de Hugo Chávez. Además, nos encontramos en una situación en la que no existe el Estado de derecho, como resultado de lo cual en el país se violan sistemáticamente los derechos humanos y se cometen crímenes contra la humanidad.. Éstas son las condiciones y por eso el cambio político es necesario y urgente”.

Dávila cree que con González Venezuela podría conseguir “lo que nunca tuvo: una solidez institucional que pueda preservar siempre la democracia en el país y poder evitar un régimen autoritario”. Mientras tanto, por recomendación del Ministro de Relaciones Exteriores Antonio Tajani, Farnesina creó un “grupo de trabajo” permanente para seguir los acontecimientos en Venezuela. “En coordinación con la Embajada de Italia en Caracas y con los Consulados de Caracas y Maracaibo – se lee en un memorando del Ministerio – un seguimiento continuo de la evolución de la situación política en el país y de los problemas relacionados con los opositores políticos y los ciudadanos italianos sujetos a las acciones de las autoridades locales”. (a Antonio Atty)