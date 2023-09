Con el debido respeto a la crítica, el “nuevo” Final Fantasy VII es efectivamente un éxito

Final Fantasy VIIE siempre crisisel innumerable proyecto de «remake» relacionado con el séptimo capítulo de la saga de Square Enix, no será el proyecto favorito de los fanáticos pero ya ha logrado un éxito en dispositivos móviles.

Por otra parte es Final Fantasy VII es su nombre Nunca pasa de modacomo también hemos visto anteriormente devuelve el La esencia de la crisis (Lo encontraste En Amazon).

Crisis alguna vez Es una dirección de móvil que tiene la tarea por enésima vez dice Final Fantasy VII En una nueva formacomo ya lo hace el remake de “El Otro” con una trilogía que probablemente generará discusión.

Y Final Fantasy VII siempre crisis A él le debe haber encantado Porque después de su lanzamiento oficial ayer mismo, ya ha logrado un éxito en términos de descargar.

Según informa la cuenta oficial, que podéis encontrar a continuación, el juego ha sido descargado un total de 2 millones de veces:

“Gracias a todos, #FF7EC ha superado los 2 millones de descargas. Como muestra de agradecimiento, te regalaremos 1000 Cristales Azules. «

A pesar de las críticas, este nuevo proyecto de Square Enix ciertamente ha recibido críticas muy favorables. Además, este récord se acercó al primer millón de descargas, Una cifra que se duplicó en menos de dos horas.

Para aquellos que no saben Crisis alguna vez Es una experiencia para un jugador basada en clases que cubrirás. El cronograma completo para trigésimo séptimoIncluyendo lo que sucede en el juego original y en todas las colecciones dedicadas al Capítulo 7.

Si tienes curiosidad, también puedes encontrarlo. 9 minutos de juego A esta dirección.

Por tanto, el juego cubrirá toda la saga de títulos inspirados en el Capítulo 7, es decir Final Fantasy VII, Crisis Core: FFVII, Final Fantasy Advent of the Children, Chant of Cerberus: FFVII y Antes de Crisis: FFVIIcon más Muchos complementos inéditos Nunca lo había visto antes.

Entonces, después de una experiencia móvil anterior que no salió bien, Square Enix Parece haber encontrado la solución adecuada con respecto a su línea de proyectos móviles.