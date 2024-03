Compra un coche, descuentalo ahora a 730: trae estos documentos y paga muy poco | Aqui esta como hacerlo

El estado fomenta la compra de coches nuevos para conseguir cero emisiones, por eso ahora también puedes deducirlos a 730. Lleva estos documentos.

La época que vivimos nos empuja a hacer esto. No hagas gastos repentinos No es necesario en absoluto, ya queinflación económica Esto ha aumentado los costos en todos los aspectos de nuestras vidas y en muchas familias italianas. No se puede llegar a final de mes de forma decente. Sin embargo, hay personas que no pueden prescindir del transporte privado y tienen que adquirirlo.

Afortunadamente Gobierno Nos ayuda a comprar, sobre todo, Vehículos eléctricos o híbridos Porque el propósito principal y final que definióLa Unión Europea es el acceso a 0 emisiones en 2035. Este último fue precedido porque Tasa de contaminación Que está registrado en las ciudades italianas es Muy perturbador No se puede permitir ningún aumento adicional de los precios. emisiones de CO2 Con coches contaminantes

Para poder incitar a cada vez más compradores a comprar coches menos contaminantes, el gobierno ofrece Varios incentivos fiscales Muy útil y Financiación a tipos bonificados. Además, estas soluciones, que existen desde hace tiempo, ahora son posibles. El coste del coche nuevo también se descuenta de 730.

Para poder reducir el coste nada insignificante de un nuevo 730, es necesario algo de Ciertos documentos Debes seguir un proceso muy específico para poder aplicar. Además, la deducibilidad de gastos a partir del 730 está dirigida a uno Una categoría muy específica de ciudadanos.

Descuentos en gastos de coche nuevo desde 730 para los designados

Los ciudadanos que pueden solicitar una deducción del coste del coche a partir de 730 son Personas con discapacidad severa. Cual es Personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva o personas que sufren daños mentales y/o físicos graves. Se podrán solicitar 730 concesiones de automóviles conforme a la leyArtículo 104 de 1992.

Existen diferentes tipos de prestaciones que puede solicitar una persona discapacitada o su tutor legal, por ejemplo:Exención Uno de los impuestos más odiados por los automovilistas, que es… Impuesto sobre el automóvil. Otra facilidad útil se relaciona con– Exención del impuesto de matriculación en caso de transmisión de propiedad Pero también existe la posibilidad Descuento EFRF y para ellaReducir el impuesto al valor agregado Cuando compras uno nuevo.

¿Cuáles son los documentos requeridos?

Se trata de solicitar los beneficios antes mencionados dirigidos a ciudadanos residentes. Italia Las personas con discapacidades graves deben tener documentación precisa. El descuento que se puede utilizar es igual a 19% Del monto que gastaste en la compra. Por ejemplo, si compras un coche nuevo, tendrás un descuento del 19% El gasto máximo es 18.075,99€. Esta ayuda sólo es aprovechable. Una vez cada cuatro años Puede ser usado Y también por un familiar que sea su tutor financiero. Y los ingresos no superan 2.840,51euros Pensiones y apoyos sociales netos.

Para solicitar el descuento a 730 sirve Un certificado que acredite la discapacidad. Para el solicitante, Declaración en lugar de declaración que garantiza el 4% de IVA Asegúrese de no haber solicitado dicha ayuda durante los últimos cuatro años y años. Una copia de la última declaración de impuestos.