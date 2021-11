Cómo te engañan (y lo que realmente comes) – Libero Quotidiano

Hay algo tal vez No conozco el pan. Sí, porque no siempre se puede vender en grandes cantidades. Parcialmente cocidoYa sea que estén congelados o no, y luego terminen de cocinarse en un momento posterior, necesariamente deben estar empaquetados. Pero no solo: como mencionó ilfattoalimentare.it, El producto debe distinguirse claramente del nuevo producto., todo con una etiqueta específica que le indica al consumidor cómo prepararlo.

Esto es lo que reitero en una frase Consejo de Estado En octubre pasado, en un recurso de apelación se confirmó el rechazo del recurso interpuesto por el supermercado boliano contra ASL de Lecce, ante TAR.

La oración destaca cómo se informan los indicadores en el empaque, además de los indicadores estándar, También debe contener la redacción «Obtenido de pan parcialmente cocido congelado» u «obtenido de pan parcialmente cocido». El propósito de los indicadores, por supuesto, es garantizar la máxima transparencia al cliente, con una distinción muy clara entre productos cocidos y frescos.

Una vez más, el documento indica que si no se completa la cocción Separar áreas de áreas de ventasEl pan también se puede hornear excepcionalmente en la tienda, siempre que se garantice el cumplimiento de las normas de higiene y salud, y siempre que exista una etiqueta con los poderes de cocción del producto claramente visible para el consumidor. Y nuevamente, el pan aún tenía que entregarse al cliente en paquetes.