Cómo se usa, qué es y por qué es ilegal – Corriere.it

¿Por qué no está prohibido?

No existen acuerdos internacionales que limiten su uso. La exfiscal del Tribunal de La Haya, Carla Del Ponte, calificó su uso de «crimen de guerra». Muchos han intentado prohibirlo: cientos de ONG, países como Bélgica (que fue el primer país del mundo en prohibirlo) o Irak (que sufre sus devastadores efectos). En el Consejo de Seguridad de la ONU, los dos miembros permanentes, Francia y Gran Bretaña, siempre han dicho no a cualquier restricción: hasta ahora el Do no es tan peligroso como para equipararlo con armas atómicas, de gas, de fósforo blanco, químicas, radiológicas e incendiarias. armas bombas E incluso la Corte Internacional de Justicia, en 1996, dictaminó que Doe no podía compararse con la energía nuclear, porque su «objetivo principal no es asfixiar ni envenenar», sino «sólo» matar y destruir. En definitiva, un arma sucia, pero no suficiente.