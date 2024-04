Cómo murió OJ Simpson: vida, películas, acoso, niños

En 1980. Así es como murió OJ Simpson y cómo vivió. Imagen falsa.

Cómo murió OJ Simpson: Tenía 76 años

para anunciar su salida Ex campeón de fútbol americano La familia ha estado en Twitter. Simpson tenía 76 años. Desde principios de año circulan rumores sobre su diagnóstico de cáncer de próstata. También se habló de uno propio. Admisión a residencia de ancianos Para quimioterapia. Pero él mismo había desmentido la noticia de su hospitalización (sin mencionar en absoluto el tumor). Risa en el video .

Familia: Así murió nuestro padre OJ Simpson

Museo dedicado a OJ Simpson | video

OJ Simpson: padre drag queen, The Juice, Hollywood

Simpson en los años 70 Getty Image

Películas: no sólo «The Naked Gun»

12 de junio de 1994: Doble asesinato

En 1994, el 12 de junio, se encontró un cadáver. Nicole Brown , la ex esposa (blanca) de OJ Simpson, es encontrada muerta frente a su edificio de apartamentos en Brentwood, el barrio más rico de Los Ángeles. Junto al cuerpo de la mujer yacía el cuerpo de Ron Lyle Goldman, un camarero de 25 años que había ido a casa de la mujer a buscar unas gafas de sol que había olvidado en el restaurante. Ambos fueron asesinados a puñaladas.

17 de junio de 1994: El disparo que dio la vuelta al mundo. Imagen falsa

Acechando en vivo y conectándose con la familia Kardashian

Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Simpson.Y también porque una cadena de pruebas apunta a su culpabilidad (golpeó a su mujer). Cinco días después del crimen, Simpson era el protagonista Escape en una película de Ford Bronco White es conducido por un ex compañero de equipo. La policía fue a una casa.Abogado Robert Kardashian (El padre y las hermanas de Kim) arrestaron al ex héroe pero no lo encontraron.