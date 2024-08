¿Cómo murió el marinero israelí que murió durante la represalia de Hezbollah? Las dos hipótesis

aGuido Olimpio

La reconstrucción de la Armada no convence: ha surgido una segunda opción

El ejército israelí explicó, al anunciar la infección, que así era Fue alcanzado por metralla del sistema antiaéreo Cúpula de Hierro. Fragmentos que cayeron tras repeler la «bala» del enemigo. Pero la Marina también está investigando si hubo otros errores, incluido el error Bloqueo de objetivo incorrecto . Sin embargo, la reconstrucción no fue del todo convincente y se supuso, en cambio, que era Un dron suicida lanzado por la milicia . El arma que superó las defensas. En Internet han aparecido algunas fotografías de los daños causados ​​por la explosión de la unidad, con pequeños desgarros que podrían ser coherentes con la “carga” suministrada con estos aviones. En el momento del ataque, el barco «Dvora» se encontraba a unos cuatro kilómetros de la costa, cerca de la frontera internacional, en misión de patrulla durante el intercambio de disparos entre Tel Aviv y los rebeldes. A El día comenzó con ataques preventivos israelíes Para reducir la amenaza y la posterior oleada (más de 300 bombas) lanzada por la formación respaldada por Teherán.

A la espera de información más precisa, el episodio destaca algunos puntos. En primer lugar. Los militantes tienen misiles antibuque y otros medios proporcionados por Pasdaran. Ahora tienen mucha experiencia gracias a las constantes guerras y reciben consejos de los aliados. La Guardia Revolucionaria y luego los hutíes yemeníes demostraron que podían amenazar el tráfico marítimo mediante el uso de drones, pequeñas embarcaciones y cruceros.

segundo. En julio de 2006, el buque de guerra israelí Hanit fue alcanzado por un misil C 701 de Hezbollah mientras navegaba a unas diez millas del puerto de Beirut. Cuatro muertos. resulta El monitor no estaba activo. Aunque estaba en marcha otra ronda de guerra. Grave deficiencia. tercero. Tel Aviv y sus oponentes están luchando contra una Duelo de propagandaEs un elemento claro en toda crisis, pero hoy se ha agudizado gracias a las numerosas plataformas sociales a través de las cuales se pueden enfatizar los éxitos de un individuo y restar importancia a los éxitos de un competidor. En estas mismas horas se publicaron fotografías del barco Sounion, que fue alcanzado por barcos explosivos el 23 de agosto en el Mar Rojo. El petrolero, abandonado por su tripulación, representa un peligro para la navegación y podría provocar una contaminación generalizada. La milicia proiraní, a pesar de la oposición aliada, continúa sus incursiones a lo largo de la carretera. Al mismo tiempo, no descartó venganza contra el Estado judío.