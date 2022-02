Como «humillante» ex Libero Quotidiano

La segunda y última cita con Michael Hunziker y su michelle es imposibleanoche, miércoles 23 de febrero, se emitió en Canale 5. Todavía se escuchaban ecos del primer episodio, mientras Hunziker bromeaba y cantaba junto a ella. Eros Ramazzotticompleto con un beso en la boca, un gesto después Tommaso Trussardiquien fuera conductora, ‘revolvió’ a Hunziker y a su hija Aurora en las redes sociales.

En el primer episodio, Hunziker no gastó, en su episodio autobiográfico casi exclusivamente Una palabra sobre TommasoCon quien recientemente terminó una relación de diez años. En resumen, Hansker fue bastante insensible con él (también con respecto al beso de Eros).

Quizás sea por todas estas razones que en el segundo episodio de michelle es imposible, Hunziker, unas palabras para su exmarido. Todo antes de ser recibido en el escenario. Massimo Raniericon quien fue el dúo de notas temporada de amor para Franco Batiato.

«En este período me preguntan mucho sobre mi condición -dijo Hunziker-. Si pienso en lo que estoy haciendo aquí, estoy muy feliz, porque ese siempre ha sido mi sueño. Pero después de un momento. Me encuentro frente a un momento determinado… … Soy muy fuerte y lleno de respeto por mí mismo, pero después de un momento me vuelvo como el cristal, frágil. Lo único que entiendo es que nunca debo perder el amor por mí mismo. De todos modos, Sully y Celeste me dieron diez cartas resumidas», concluyó sin citarlo directamente. Sin embargo, seguramente estaba hablando de Tommaso Trussardi. Y quién sabe cuánto agradeció este último el hecho de que ni siquiera mencionara .. .