¿Cómo ha cambiado Berlín en los últimos quince años?

Está narrada por el escritor Vincenzo Latronico, que vivió allí durante algún tiempo y le dedicó su último libro.

El escritor Vincenzo Latronico es uno de los italianos que en las últimas décadas fueron a vivir a Berlín cuando eran jóvenes, luego permanecieron allí por un tiempo -en su caso de 2009 a 2014 y luego de 2020 a hoy- y así pudieron observar las últimas novedades transformaciones importantes. Latronico habla de ello en su nuevo libro llave de berlín (Enodi), donde explica lo que ha cambiado con la gentrificación, es decir, el proceso por el cual los ricos vienen a vivir en un antiguo barrio pobre y abren clubes y tiendas caras, que afectó a gran parte de la ciudad y que Latronico ya había escrito. sobre también en correo.

Publicamos un extracto del libro en el que los cambios palpables en la ciudad, donde hace quince años las viviendas económicas y otros espacios abundaban y eran comparativamente baratos, hoy son escasos, van acompañados de la forma en que Berlín también se ha transformado en la imaginación común.

***

La idea de transformación rápida hasta el punto de generar una sensación permanente de pérdida es en cierta medida intrínseca a la historia de las grandes ciudades, que surgieron donde había estado todo el campo; Más aún, una ciudad tan grande como Berlín, dos veces destruida y reconstruida, dividida y unida, atrae y expulsa a nuevos residentes como una marea que sube y baja. El flujo iniciado en los años 1980 ha continuado y nunca se ha interrumpido para formar una verdadera clase social en función del período de llegada, con aquellos hitos indicativos de pertenencia al rango que se han ido actualizando: después de quienes lo hicieron llegó el momento de aterrizar en Tegel antes de que cerrara, y no hay Sólo en BER; Pero también: Quién hizo la procesión del amor; Quien calentó la casa con carbón. quién se duchaba en la cocina; quién pagó el alquiler en marcos; Quien pueda conquistar; ¿Quién vio el muro? Quien vio a Bowie. Llegué en 2009, y en esta lista, además de Tegel, sólo tengo un Sí.

Esta sucesión del tiempo se convierte en una jerarquía de legitimidad, porque la antigüedad, en nuestra mente, se traduce en acceso a una experiencia urbana algo más auténtica. Sí Hessel [Franz Hessel (1880-1941), autore di un libro su Berlino scritto nel 1929, ndr]Al describir el declive de Berlín como atracción turística, añadió: «Hace unos años todo debía haber sido mucho más pecaminoso». Quien llega a Berlín siempre siente que ha llegado un poco tarde, como si el hecho mismo de poder vivirla hubiera privado a la ciudad de algo más real. Esto me ocurrió a mí, que a los veinticuatro años envidiaba a los que desembarcaban en Tempelhof; Esto se aplica a mí, cuando tenía 38 años, tenía envidia del apartamento donde vivía otra persona.

La estratificación de las oleadas de llegadas en el tiempo también está muy extendida en el espacio, porque a lo largo de los años el polo de atracción de expatriados se ha desplazado en el mapa con bastante precisión. Consiste en una espiral centrífuga que gira en el sentido de las agujas del reloj: el niño de Kreuzberg a finales de los años 80; Mitte, de KW, en los años 1990; luego Prenzlauerberg para los inquilinos italianos; Friedrichshain, donde Berghain abrió poco después; Canal de Neukölln cuando llegué. No se trata sólo de una serie de anécdotas: las fechas (1987, 1992, 2001, 2006, 2010) marcan el momento en que cada uno de estos barrios alcanzó su punto máximo de nuevos negocios. Esta subdivisión de flujos ha generado enclaves específicos y una sorprendente homogeneidad, el equivalente para las diásporas de lo que se llamó la Pequeña Italia en la migración del siglo XX. Por ejemplo, en Prenzlauerberg se reúnen artistas, especialmente europeos, nacidos alrededor de los años 1970; El dueño de la casa donde pasé el segundo encierro pertenecía a la misma ola de llegadas a Berlín que el artista que nos contrató a Andrea y a mí en 2009. Y fueron sus apartamentos los que ayudaron a definir las imágenes que también me influenciarían.

La homogeneidad social de los distintos barrios hace que, por así decirlo, envejezcan con sus residentes. En la época de mi primera llegada, la generación que poblaba Prenzlauerberg empezaba a cansarse de la fiesta y echaba raíces: de repente, en las pequeñas plazas de lo que, irónicamente, se llamaba Pregnansberg, aparecieron cochecitos con ruedas de bicicleta de montaña nudosas. El tiempo corre. Ahora, unos diez años después, el apogeo de los cochecitos de bebé ha llegado al Landwehrkanal. […]

El desarrollo que he descrito es el desarrollo reciente de todas las principales ciudades occidentales. El vacío que llenaba Berlín -un vacío simbólico y material- significó que el proceso aquí fuera más rápido y violento; Pero no es único, porque no hay nada más único. Este proceso es lo que se define con el término peyorativo «optimización».

Hay una perspectiva clara desde la cual se produce el cambio negativo: es la perspectiva de quienes estuvieron allí antes, quienes fueron excluidos del lujo de las cosas o marginados por las imágenes, y se convirtieron en víctimas de la escasez. Hay una perspectiva igualmente clara desde la cual este es un cambio positivo: es el de quienes llegan más tarde, buscan bienestar material o simbólico y se sienten halagados por la escasez, porque la experimentan al otro lado de la valla. Son perspectivas relativas: lo que vino después para alguien todavía llega antes que todos los que le siguen. También son opiniones políticas: la supervivencia de espacios no mejorados para la extracción de ganancias puede ser un signo de ineficiencia o un margen de libertad.

La discusión sobre la gentrificación generalmente termina aquí, y es esta condena de la aporía lo que la hace tan conmovedora: en la conclusión todos descubren exactamente qué llevó al edificio. Pero intentar desarrollarlo más algo se nota. Si dejamos de evaluar cada emisión de dinero, lo que queda es el proceso de optimización, es decir, aplanar las probabilidades al alza. Lo que ha sucedido en Berlín es que ha mejorado en general –tiene más ofertas culturales y culinarias, calles más seguras, edificios más bellos– pero ha perdido toda singularidad en los detalles. Ya no es una serie específica de focos de marginación, riqueza, cultura, opulencia o ineficiencia definidos por la historia del siglo XX; Es un ejemplo perfecto de una ciudad occidental.

Pero esta queja también es inválida. Los verdaderos berlineses están enojados o desesperados por el aumento de los costos y la repentina escasez de viviendas, pero no lamentan la pérdida de una autenticidad mítica, cuya idea en realidad parece una estafa de tontos. «En la mayoría de los casos», escribe Kenshi en la autobiografía de Ellen Allen. [una dj berlinese nata nel 1968, ndr], hablando por mí sin querer: “Son precisamente los que se establecieron hace unos años los que se quejan de los altos alquileres. Elaine no forma parte de este coro. Se recuerda bien la tristeza que experimentó Berlín Occidental cuando era un lugar desierto que nadie quería ni podía visitar. Ahora su ciudad natal es tan grande como Nueva York».

No hay duda de que vivir en Berlín hoy es más agradable que antes, en la medida en que ofrece muchos placeres, tanto estéticos como de buen gusto, al menos para quienes pueden permitírselo. Como señala Ellen, esto hace de la ciudad una ciudad cosmopolita: los mismos placeres se ofrecen en ciertas zonas de Estocolmo, Milán, Nueva York, París y Londres para quienes viven allí o están de paso por turismo. Las formas en que los turistas y los nuevos residentes experimentan el vecindario son sorprendentemente similares: el mismo café de origen único, las mismas computadoras portátiles y vinos naturales, los mismos muebles en casa o Airbnb. Excepto por algunos incidentes históricos que se han transformado en un cuento pintoresco para añadir sabor a la experiencia del lugar: el muro y la rave. soy berlinés Explosiones de postres: caminando por el Landwehrkanal no encontrará nada muy diferente de lo que la Isla de Milán, Williamsburg en Brooklyn y Grünerløkka en Oslo tienen para ofrecer.

La homogeneidad de la que hablo, la homogeneidad celebrada por Ellen Allen y lamentada por la nostalgia que encuentra quien toma un avión de EasyJet hacia una capital europea, es diferente de la homogeneidad impuesta desde arriba a las ramas idénticas de una corporación multinacional, que hoy parece para nosotros ser compromiso y superficialidad. Al contrario, lo que la isla tiene en común con Prenzlauerberg y Grünerluca, a pesar de sus similitudes, es su individualidad y un carácter único y especial. Por tanto, esta similitud entre diferentes singularidades debe entenderse como el resultado de desarrollos conjuntos paralelos, como cuando varios matemáticos, sin hablar entre sí, llegan a soluciones idénticas para el mismo problema. El problema es cómo maximizar la extracción de beneficios. La solución es sustituir la realidad por imágenes.

A diferencia de la realidad, que está literalmente en todas partes, la imagen demuestra que esta parte de la realidad es única y especial. Este vino está elaborado artesanalmente con técnicas ancestrales. La masa madre de esta pizza tiene cien años. En este barrio los artistas ocuparon las fábricas. En esta ciudad había un muro. En una época en la que el conformismo y la uniformidad nos hacen pensar en las dictaduras o el consumismo ciego del siglo XX, la mejor manera de certificar que algo es especial es mostrarlo como auténtico, es decir, contar una historia sobre ello.

Es la historia que me contaron, en 2009, sobre la ciudad pobre, apasionante, llena de artistas y vacía. Esta es una historia que resuena en los libros que mencioné. Es la historia que se cuenta hoy de programadores que aceptan un salario más bajo en Estados Unidos para disfrutar de la atmósfera vibrante y aventurera de la ciudad. Es la historia que sentí desesperadamente desde que regresé a Berlín en 2020, una vez que sentí que la historia que me atrajo allí hace diez años ya no era cierta.

Estamos en 2023. Y todavía no lo he encontrado.

© 2023 Giulio Enaudi Editor Spa, Turín

Publicado de acuerdo con la Agencia Literaria Italiana

