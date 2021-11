¿Cómo funciona la cirugía plástica y la medicina en la actualidad? – Targatocn.it

Los italianos recurren cada vez más a Medicina y cirugía plástica, con un marcado aumento de tratamientos e intervenciones tras el recorte que se produjo con motivo del cierre pandémico de Covid-19.

Según un análisis en profundidad de Repubblica, en los meses previos al verano de 2021, hubo 20% de aumento de pedidos, con un crecimiento significativo del 67% en comparación con el período anterior al brote en 2019.

También según AITEB, la Asociación Italiana de Terapia Estética de Botox, ha habido Aumento del 20% en los tratamientos con toxina botulínicaEspecialmente los de la parte superior del rostro. Entre las intervenciones más populares en el último año se encuentran la liposucción de piernas, la reducción de senos, la liposucción de abdominoplastia, la abdominoplastia, el lifting de ojos y la blefaroplastia de párpados con trenzas.

Medicina y cirugía plástica: la importancia de contactar a un especialista experimentado

La creciente demanda de tratamientos, cirugías y medicina estética no debe reducir la preocupación por el tema de la seguridad, al tiempo que enfatiza la importancia de la comunicación con Un profesional serio, competente y calificado.

Este es un requisito esencial para garantizar un tratamiento seguro, contando con un médico experto que pueda sugerir una Un enfoque saludable de las intervenciones estéticas., sin distorsionar los rasgos faciales ni la composición natural del cuerpo.

Entre los profesionales de Italia que no creen en los modelos de belleza internacionales, el Dr. Gian Paolo Tartaro Y Médico, Profesor y Cirujano Plástico Especialista en cirugía plástica y reconstructiva Cirugía Oral y Maxilofacial.

Desde hace más de veinte años brinda soluciones reales a hombres y mujeres que desean corregir una serie de imperfecciones en su piel. Clínicas en Nápoles, Caserta y Lecce, siempre partiendo de la escucha de los motivos psicológicos de los pacientes y utilizando las tecnologías y procedimientos más avanzados en este sector.

pero Calidad, profesionalidad y seguridad Aspectos esenciales a la hora de realizar un tratamiento o cirugía, medicina y cirugía plástica, para conseguir Máxima seguridad eso es Éxito Sin riesgo ni inconveniente. En estas circunstancias, es necesario contactar con un especialista que se especialice en el tratamiento que desea realizar, sea lo suficientemente capacitado, sea capaz de manejar cualquier complicación y esté constantemente actualizado. campo estéticoAdemás, es fundamental que la estructura en la que el médico ejerce su actividad sea conforme a la ley, respetando parámetros de aguas residuales Establecido por las leyes italianas y equipado con instrumentos efectivos que están sujetos a controles de rutina regulares. Al mismo tiempo, yo Materiales El usuario debe ser De alta calidad y seguro., para que no sea rechazado por el organismo y no provoque una serie de contraindicaciones que pueden ocurrir cuando no se realiza una intervención estética profesional.

¿Cuál es la diferencia entre medicina y cirugía plástica?

A menudo existe una tendencia a confundir la medicina y la cirugía plástica, pero son dos campos distintos que ofrecen un enfoque diferente para tratar los defectos físicos y estéticos.

En particular, el Cirugía plástica Incluye una serie de Intervenciones quirúrgicas para corregir defectos, que suele ocasionar problemas físicos o psicológicos a las personas al comprometer sus relaciones sociales y su autoestima personal.

los medicina estética, por otro lado, no implica cirugía, sino una serie de Tratamientos para eliminar o reducir algunos defectos. Para cuerpo y rostro, utilizando técnicas y materiales no quirúrgicos que sean bien tolerados por el cuerpo. La elección depende del tipo y la gravedad del defecto y de los resultados que se obtengan, pero Soporte profesional Determinar la mejor y más adecuada solución para cada circunstancia concreta.

¿Cuáles son las principales intervenciones y tratamientos en cirugía plástica y médica?

En cuanto a la medicina estética facial, los principales tratamientos son BotoxPara reducir las arrugas y rejuvenecer el rostro. Relleno de ácido hialurónico Para contrarrestar los signos del envejecimiento, o biorevitalización Nutrir en profundidad la piel del rostro y cuello con microinyecciones de fármacos bioestimulantes. En el campo del levantamiento suave, por otro lado, existen alambres de suspensiónUn tratamiento que permite definir mejor el rostro y reducir la pérdida de tono de la piel.

Muchas cirugías de estiramiento facial como blefaroplastia Para rejuvenecer la zona de Al Ain Rinoplastia Para corregir los defectos de la nariz yotoplástico Para arreglar las imperfecciones de las orejas como las clásicas orejas salientes. Después de eso, también hay intervenciones como estiramiento facialMediante el cual se elimina el exceso de piel y se levanta el tejido, o Lifting de cejas o pómulos Intervenir en determinadas zonas del rostro.

Para el cuerpo de una mujer, los principales tratamientos están relacionados con apriete de pecho para levantarlo y darle forma, o Aumento y reducción de senos Para aumentar y reducir el tamaño de los senos.

Para hombres y mujeres, la intervención física más solicitada es Liposuccion para eliminar el exceso de depósitos de grasa; con el ‘abdominoplastia Alternativamente, es posible remodelar la forma del abdomen y restaurar el tono óptimo del abdomen. Para los hombres también ginecomastiaEs un procedimiento que le permite deshacerse del exceso de tejido mamario y reducir la apariencia de las mamas.