Cómo está el Papa Benedicto Ratzinger: condiciones de salud

Cómo está el Papa Ratzinger: las condiciones de salud de Benedicto XVI y qué dolencia padecía

Mientras el mundo religioso vive preocupaciones Salud del Papa Francisco, quien sufre de fuertes dolores en la rodilla y dijo que había preparado una carta de renuncia en caso de que no pudiera continuar con su pontificado debido a un agravamiento de la enfermedad, el pensamiento va también a otro Papa que ya presentó su renuncia: obviamente estamos hablando del Papa Ratzinger, antes conocido como Benedicto XVI. La idea de la salud del Papa Emérito viene de Bergoglio, quien difundió la noticia sobre sus condiciones de salud. El Papa Francisco reveló al final de la audiencia general en el Vaticano que Ratzinger está gravemente enfermo y llamó a los fieles a orar por él. Benedicto 16, quien tras su renuncia se convirtió en Papa Emérito, tiene 95 años y según las palabras del Santo Padre, se dice que sufre de sus condiciones de salud, que han empeorado mucho en los últimos tiempos. Al final de la audiencia pública, el mismo Papa Francisco fue a ver a su predecesor para consolarlo en este difícil momento.

Cuando se le preguntó sobre la actuación del Papa Ratzinger, Matteo Bruni, director Oficina de Prensa del Vaticano, quien dijo a los periodistas presentes en una audiencia en el Vaticano que las condiciones de salud del Papa habían empeorado debido a la edad avanzada, pero que todavía estaba bajo observación médica constante y su condición, al menos por el momento, seguía bajo control. Estas son, pues, las condiciones de salud del Papa Benedicto XVI, quien en los últimos días está combatiendo la enfermedad de manera más feroz y para quien el Papa Francisco ha pedido el apoyo de todos sus seguidores.

Papa Ratzinger: La enfermedad de Benedicto XVI

Pero, ¿contra qué enfermedad lucha el Papa Ratzinger? De hecho, su cuadro clínico está envuelto en misterio. Las difíciles condiciones de salud del Papa emérito Benedicto XVI fueron relatadas hace algún tiempo por su biógrafo oficial, Peter Seewald, quien contó cómo el anterior Papa padecía una grave infección facial que también le ocasionaba dificultades de comunicación. La historia de esta enfermedad se remonta a 2020, pero no está claro si el mal que acontece al Papa Benedicto XVI por estos días sigue siendo así. En ese momento, el alemán parecía visiblemente exhausto, con el rostro hinchado y dolorido, pero ahora el ex Papa no había sido visto en público durante algún tiempo. Hoy, el Papa Ratzinger Benedicto tiene 95 años y, muy probablemente, carga con el peso del tiempo y la edad. Tanto el Papa Francisco como la oficina de prensa del Vaticano hablaron solo en términos generales sobre el deterioro de las condiciones de salud, sin entrar en detalles sobre la enfermedad que aquejaba al Papa emérito. Por lo tanto, no se sabe exactamente qué enfermedad padece el Papa Ratzinger, quizás tenga que ver con una serie de dolencias ligadas a su muy avanzada edad: lo cierto es que en la actualidad su salud causa muchas preocupaciones en el mundo religioso y más allá. .