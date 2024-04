Cómo está el clima, la «profecía» de Fanoni Freeze Zero: cuernos y hechizos

Entre los invitados del domingo 21 de abril al Che tempo che fa, en Fabio Fazio sul Nove, Renato Zero fue el héroe de uno de los sketches más divertidos. El cantante presentó su nueva canción, Un himno a la vida, y luego habló sobre la relación que lo une a la vida. En un momento de la entrevista, Fabio Fazio mencionó la estrecha amistad entre Zero y Ornella Fanone, invitada habitual del programa dominical. En ese momento, el locutor llamó a Ornella y irrumpió elegantemente en la entrevista con su vieja amiga. Los dos cantantes recordaron los tiempos dorados de su amistad adolescente, dejando espacio para anécdotas divertidas y un tanto dulces. “¡Antes era un desastre!” “Siempre estaba borracho, y todavía recuerdo la noche de uno de mis cumpleaños cuando volví y me caí en la cama… Luego me pusieron un marcapasos”, comenzó Fanone. Zero dijo más tarde: «Por otro lado, tengo un stent en el corazón», respondió ella. «Entonces te pondrán un marcapasos. En ese momento, déjame seguir con eso», dijo Zero con sarcasmo, con mucho. risas del público del estudio y del propio Fazio.

Luego la entrevista tomó un cariz más serio: “Tengo que felicitar públicamente a Ornella”, admitió Renato Zero, “porque se merece todo lo que la vida le ha podido ofrecer”. […]Y, sobre todo, su claridad es envidiable incluso para un chico de veinte años, y su memoria es tan viva que casi le permite vivir del vuelo. “Vuela y nunca pone los pies en la tierra”. a su amiga con sarcasmo: “Sí, sigo cayendo», dijo refiriéndose a sus recientes accidentes. La entrevista de Fazio también entretuvo a los espectadores en casa y a los internautas, que inmediatamente se lanzaron a tuits y memes, que ya se han vuelto virales, sobre la momentos más triviales del alegre espectáculo.