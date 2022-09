Como en 1973. En el estudio así – Il Tempo

Sorpresa en la inauguración de la edición del 7 de septiembre de L’Aria che Tira, el programa de La7 TV conducido por Myrta Merlino. El periodista napolitano aparece en el estudio en blanco y negro y envía un mensaje a los espectadores: «Buenos días y bienvenido de vuelta a 1973, deje el coche en el garaje y tome su bicicleta, apague el termostato, si es posible, apague las luces en tu casa, comienza la austeridad. Bueno, ahora podemos volver a los chicos de color».

Los colores naturales reaparecen para quienes siguen el programa de entrevistas y Merlín continúa: “Bromeamos, pero no mucho, Italia enfrenta una nueva austeridad debido a la crisis del gas en Rusia. El termostato, por desgracia, tendremos que apagarlo ya y tendremos que apagar la calefacción una hora antes. Además, el gobierno nos da muchas recomendaciones sobre el uso responsable de la energía, que según los cálculos de Cingulani ahorrará 5 mil millones de metros cúbicos de gas. Por supuesto que los italianos lo haremos, y siempre nos las arreglamos en los períodos más difíciles para sacar lo mejor, lo hemos visto con la pandemia. Quizás este siga siendo el verdadero legado del gobierno de Draghi, la capacidad de hacer cosas importantes juntos. Juntos gobernaron personajes como Conte, Lita, Salvini y Renzi, lo cual es inimaginable, y sin embargo sucedió. No es casualidad que a Meloni, la única persona que no apoyó a Draghi, se le ocurriera una palabra muy antigua y de dos cámaras. Hoy -concluye Merlín- hacer reformas juntos, y mañana quién sabe… tal vez hagamos más juntos».