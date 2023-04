Cómo distinguir la buena miel de la miel de baja calidad: esto es lo que debe tener en cuenta, mire dentro del frasco

Hay una alarma real sobre la miel falsa en toda Europa, y los análisis han puesto de relieve un tema muy delicado de los alimentos de uso generalizado.

La miel es una aliada salud Pero debe usarse con extrema precaución, especialmente cuando se compra en un supermercado. Sólo lo puro y lo natural es realmente positivo para el organismo, los demás no lo son y pueden dar lugar al consumo de productos cuya existencia se ignora por completo.

Italia Cuenta con un gran comercio de miel, pero solo se produce parcialmente, y la mayor parte de lo que está a la venta en los estantes proviene de otros países europeos o del extranjero.

Cómo identificar la miel buena y la falsa.

aprender identificar miel de alta calidad Es la mejor manera de no meterse en problemas y simplemente consumir alimentos ricos en nutrientes que son la panacea para el organismo. Lo usamos para los dolores de garganta, para endulzar las bebidas de los niños, por eso es fundamental leer la etiqueta.

Análisis realizados de Olaf La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude identificó un tema preocupante: en el 46% de los frascos a la venta no solo había miel sino otros ingredientes. Estamos hablando de la mitad de los productos, que es una cifra significativa. La miel «falsa» proviene de China, Turquía e incluso Gran Bretaña. En este último caso, la miel se procesa en el país pero no se produce directamente por lo que se compra, envasa y luego se revende.

producción de miel en Italia Fueron 23.000 toneladas para 2022 pero un promedio similar es el que se compra a otros países para la venta. Por ello, el consumidor debe prestar mucha atención porque eliminar el problema no es nada fácil. En primer lugar, ella prefiere los productos elaborados en la región, por lo que aparece específicamente la frase “miel italiana”. No se recomienda comprar miel que provenga de países fuera de la Unión Europea, es mejor elegir miel italiana o europea.

en los frascos analizados Jarabe de azúcar externo estaba presente El cual no es producido por las abejas, sino que se le agrega azúcar para aumentar el volumen de la miel y así lograr un mayor beneficio. Para encontrar una miel válida, es necesario verificar su origen, preferir las empresas orgánicas, pero también visualizar el compuesto con cuidado. La miel pura no es líquida, es muy espesa y tiende a cristalizarse. Lo que parece menos atractivo en el estante es mejor. De hecho, esto significa que no ha sido refinado, lo cual es necesario para conservar sus propiedades. Calidad.

Para tomar una prueba solo pon uno gotita En el dedo, si tiende a caerse, significa que no es miel natural, y si queda muy espesa, entonces lo es. Estas son algunas cosas pequeñas pero obligatorias para evitar financiar el comercio ilegal y, sobre todo, el uso de productos falsos.