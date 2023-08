Cometas de septiembre de 2023

tiempo de leer: 3 minutos

C/2023 P1 Nishimura

Hoy en día, el descubrimiento de un cometa por parte de un astrónomo aficionado ciertamente genera mucho revuelo. Sin embargo, especialmente en algunas condiciones de perspectiva, quienes observan el cielo por diversión pueden burlarse de varios sistemas de búsqueda automática. En este caso fue un aficionado japonés el que lo consiguió. Hideo Nishimura, que el 11 de agosto descubrió una nueva «estrella peluda» bastante brillante (magnitud 10,4) entre las estrellas de Géminis. Felicitaciones a Hideo, que pudo nombrar un cometa por segunda vez (ya tiene un descubrimiento en su haber). El objeto pasará En el perihelio, a una distancia de 0,22 unidades astronómicas del Sol, El 18 de septiembre Brillante como se esperaba con una segunda fuerza excelente. Desafortunadamente, en ese momento, para nosotros, los observadores del norte, estará tan cerca del astro diurno que no podremos esperar poder verlo. Será necesariamente necesario intentarlo temprano, preferiblemente a principios de mes o en todo caso durante los primeros diez días de septiembre, porque entonces el cuerpo seguramente estará bañado por las luces del amanecer. Además, la baja altitud sobre el horizonte, así como la luna, serán preocupantes (hubo luna llena el 31 de agosto). Definitivamente no son las condiciones ideales, pero definitivamente vale la pena intentarlo. Quien quiera intentar seguirlo incluso más allá y hasta el perihelio, quizás contando con que el brillo supere las expectativas, tendrá que hacerlo poco después de la puesta del sol, para intentar «extraerlo» del cielo. Esto todavía está bastante claro. Durante el período mencionado, Nishimura se desplazará desde Cáncer hacia Leo, no muy lejos de Venus.

Personalmente, tuve la oportunidad de observarlo con unos prismáticos de 20×90 justo antes del amanecer del 21 de agosto, lo que me llevó a la zona de Passo Giau (Beluno Dolomites) a más de 2.200 metros. Su altura era inferior a diez grados y estaba situada en la constelación de Géminis, cerca de la famosa Nebulosa Planetaria Esquimal (NGC 2392). Brilla con mag. 8.5 Ciertamente no destacó en esas circunstancias. Cabeza muy pequeña y uniforme, sin cola. En definitiva, todavía está muy lejos de lo que debería llegar a ser en septiembre. Pero cada cometa trae consigo sensaciones, ya sean brillantes o apenas perceptibles, y ciertamente no me arrepiento de las horas de sueño que desperdicié buscándolo.

