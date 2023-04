Comer aceite puede reducir su índice glucémico: cambia la vida, y aquí le mostramos cómo hacerlo

Entre los muchos beneficios del aceite de oliva virgen extra hay uno que puede ayudarnos a combatir enfermedades mortales. Aquí está el nuevo descubrimiento.

Azúcares y grasas, si las conoces, las evitas. Ahora todo el mundo lo sabe, y en estas semanas de transición a la temporada de calor lo escuchamos repetir mucho, a la luz del ensayo del traje de baño. Pero lo que está en juego, además de la estética, es algo mucho más importante: nuestra salud. La buena noticia es que Un producto que se encuentra en todas las cocinas del hogar puede marcar la diferencia.

No todos son conscientes de esto, sin embargo Un aliño a base de aceite de oliva virgen extra es suficiente para reducir el efecto de los azúcares en tal o cual plato. La especia por excelencia en la dieta mediterránea también consigue bajar el índice glucémico global de una comida, como todas las grasas. Así lo confirma un estudio realizado por la Asociación Italiana de Diabetes (SID).

Una virtud muy preciada del aceite de oliva virgen extra

Según los expertos, Comer aceite de oliva virgen extra puede ayudar a proteger contra las complicaciones cardiovasculares y microvasculares de la diabetesy para contener los picos de azúcar en sangre después de las comidas en personas con esta afección. El aceite de oliva virgen extra es bueno para ti porque contiene polifenoles, que son sustancias con un alto poder antioxidante. Dos horas después de la comida, las personas que tomaron oro verde tenían niveles más bajos de glucosa y más altos de insulina.

Estudios recientes han demostrado esto Los picos posprandiales de glucosa y colesterol son particularmente dañinos para las personas con riesgo de complicaciones ateroscleróticas, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.. Por no hablar de las funciones antienvejecimiento de EVO Oil for Skin and Bones. Y si te preguntas si hay recetas sabrosas dedicadas, la respuesta es definitivamente sí. Para bajar la concentración de glucosa lo ideal es una alcachofa bien condimentada. También aseguran el buen funcionamiento del hígado, aumentan la secreción de bilis, ayudan a la digestión de las grasas y contraen y vacían la vesícula biliar.

En cambio, tenga cuidado con los plátanos, especialmente si están muy maduros: tienen un índice glucémico muy alto, a menudo cercano a 70. Por lo tanto, es mejor no comerlos todos los días y optar por plátanos verdes o verdes, ya que contienen menos de el azúcar maduro y el almidón se convierten instantáneamente en azúcares libres. a pesar de Los plátanos también aportan una serie de beneficios en términos de prevención de enfermedades crónicas. y depresión, controlando la presión arterial y contrastando el colesterol, además de tener propiedades laxantes.