Colombia y Venezuela: reanudan relaciones diplomáticas con embajadores, pero el comercio es la prioridad

Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro Y el gustavo petro, designaron a sus embajadores en los dos países y reanudaron efectivamente las relaciones diplomáticas después de una pausa de tres años. Las relaciones bilaterales terminaron en febrero de 2019 por orden del presidente Maduro en respuesta al apoyo del gobierno al expresidente Iván Duque para el líder de la oposición y presidente «interino». Juan Guaidó. Desde entonces, muchas cosas han cambiado, y la ola de presidentes de izquierda que llegaron a liderar los países de la región ha cambiado el escenario político, tornando a los jefes de Estado en el poder más tolerantes con las autoridades caraqueñas. Maduro designó a su excanciller, Félix Placencia, como embajador de Venezuela en Bogotá. “Quiero anunciar que el excanciller Félix Plasencia, exembajador en la República Popular China y ahora titular del Centro Internacional de Inversiones, ha sido designado como nuevo embajador de Colombia”, dijo Maduro en conferencia de prensa. Por su parte, Petro nombró a Armando Benedetti, exsenador y presidente del Senado, como su embajador en Caracas. Los sorprenderé cuando lleguemos a $10 mil millones en comercio, cuando estemos ayudando a más de ocho millones de colombianos que viven en la frontera. El recién nombrado embajador escribió en un tuit en Twitter.

y será sector comercialsegún los analistas, para conseguir prioridad En esta nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y Colombia, cuyo presidente Gustavo Petro, por el momento, ha descartado un encuentro con su homólogo Maduro. En declaraciones recientes a medios locales, el mandatario dijo que la potencial reunión «será organizada en su momento», advirtiendo que el gobierno trabaja actualmente en la ruta de la reapertura de relaciones. “Es necesario antes de restablecer las relaciones comerciales, culturales, sociales, familiares y hasta militares”, agregó. “Aparte del aspecto comercial, Tomará tiempo restablecer completamente (relaciones). Desde 2019, los consulados están abandonados. Además del personal, habrá que invertir en restaurar y equipar los edificios”, escribió Mariano de Alba, analista de Crisis Group, en una serie de tuits.

También hay un tema espinoso relacionado con la seguridad fronteriza entre ambos países, escenario de violentos enfrentamientos entre grupos armados para controlar el contrabando ilegal. El analista continúa que esto «incluye el restablecimiento de los contactos entre las fuerzas armadas» y «será necesario hacer un esfuerzo importante para que los comités bilaterales vuelvan a funcionar». Dada la amplia agenda, para el experto de Crisis Group, es «improbable» que Petro tome una posición sobre el conflicto político venezolano incluso si el nombramiento de un embajador en Caracas es, de hecho, una señal de que, a diferencia de su antecesor Iván Duque Petro reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

Las relaciones entre ambos países se rompieron en febrero de 2019, en uno de los momentos más tensos entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el entonces presidente de Colombia, Iván Duque. despues, despues convicto En las elecciones de otoño de 2018 que entregaron la presidencia venezolana a Maduro, Bogotá reconoció al líder opositor Juan Guaidó como jefe de Estado «interino» y único interlocutor oficial en Caracas. En general, los dos gobiernos han sido protagonistas de una larga controversia: Colombia culpa a Venezuela por dar. hospitalidad Y el Apoyo logístico solo Formaciones armadas irregularesComo parte de un plan para desestabilizar la región, denunció la supuesta corresponsabilidad de Caracas en el narcotráfico. Acusaciones idénticas y especulativas a las del presidente Nicolás Maduro, según las cuales Bogotá es responsable de los daños humanos, económicos y sociales asociados al crimen organizado que no puede combatir.

voluntad Reapertura de relaciones por el gobierno entrante de Colombia, el primer izquierdista en la historia del país, no es sorpresa. A pocos días de ganar la boleta presidencial, Petro habló con Maduro, una oportunidad “para anunciar nuestro deseo de reconstruir las relaciones diplomáticas”. “Empezaremos a construir las instituciones que existían hace tres años”, explicó Petro a “W Radio”, en referencia a un mensaje que se lanzó en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral. “Había instituciones que permitían relaciones no agresivas y había espacio para el diálogo cuando era necesario”. Al principio también se suponía que existía Maduro En el inauguración de petroque se llevó a cabo en Bogotá el 7 de agosto, evento que no se persiguió veto de doki. Mientras sea presidente de la república, Nicolás Maduro no ingresará a territorio colombiano. Si el próximo presidente lo quiere invitar acá a Colombia, lo podrá hacer después de jurar como presidente”, declaró el exjefe de Estado colombiano.Con Duque, la región pierde uno de los halcones anti-Maduro, luego de El chileno Sebastián Piñera y el argentino Mauricio Macri pueden perder una vez Otra es el próximo octubre, en las elecciones presidenciales de Brasil.

Lea también otras noticias sobre Noticias Nova

Síganos en los canales sociales de Nova News en FacebookY el GorjeoY el LinkedInY el instagram, cable