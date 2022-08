Colombia considera importar gas de Venezuela

Caracas – Puede parecer una contradicción, pero no lo es. Venezuela, a pesar de una crisis de apagones que condena horas e incluso días sin luz y semanas enteras sin servicio de gas a barrios enteros, puede abastecer de gas a la vecina Colombia.

– Importar gas de Venezuela – dijo a «La Republica» José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana – no mejora las emisiones globales. No importa si se produce en Colombia o en otros países. Sin embargo, continuó, comprar gas en el extranjero mueve la producción, las inversiones y los empleos a otros lugares. No es una solución.